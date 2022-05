Por qué sientes cosquillas en la lengua cuando comes piña

Todos hemos escuchado alguna vez de la "lengua escaldad", aquí te contamos a qué se debe esta particular sensación que deja el comer piña (Foto: Getty)

La piña es una de las frutas estrella de México. Es un alimento muy versátil que puede acompañar desde platillos dulces como gelatinas, pasteles y helados, hasta platillos salados como los famosos tacos al pastor y la controvertida pizza hawaiana.

Su delicioso sabor la ha hecho merecedora incluso de su propia bebida que puede ser servida en su presentación con o sin alcohol: la piña colada. En cualquiera de sus presentaciones es evidente que ésta posee un gran sabor además de propiedades benéficas para la salud en su actuar antidiurético, laxante y desintoxicante sobre el cuerpo humano.

No obstante, otra de las características de este tan apreciado alimento vegetal en la cultura culinaria de México, es esa peculiar sensación de picazón, ardor u hormigueo en la lengua y mejillas que deja tras consumirla, sobre todo cuando ésta se encuentra al natural.

Todos, en al menos una ocasión, hemos escuchado que a ciertas personas no les gusta la piña porque les desagrada esa extraña picazón. “Se me escalda mucho la lengua” es una expresión que hemos ocupado para definir aquel dolorcito en la lengua que nos hace preferir evitar el consumo de esta fruta; aunque para muchas otras personas, no sea lo suficientemente fuerte como para decidir evadir su consumo.

La piña es conocida por ser una fruta que combina muy bien con los sabores dulces y salados, además es un fiel acompañante algunos platillos mexicanos (Foto: Getty)

Si bien, el grado de percepción ante esto puede ser diferente para cada persona, es un hecho que la piña produce la lengua escaldada derivado de un componente dentro de ella.

Se trata de la bromelina, la cual es una mezcla compleja de enzimas que se encuentra de manera natural en la piña, su función es “proteolítica”, por lo tanto, tiene no solo la capacidad, sino el objetivo de digerir las proteínas. Esto quiere decir que rompe o degrada a dichas biomoléculas en los aminoácidos que las conforman.

En la piña, la bromelina se encuentra tanto en el fruto como en el tallo y se ha descubierto que el objetivo de este complejo enzimático en la planta es el de proporcionar protección en los frutos jóvenes durante su desarrollo, lo que significa que funge como un sistema de defensa ante plagas o microorganismos que puedan afectar a la planta.

La bromelina continúa dentro de la piña durante su crecimiento y cuando nosotros la consumimos aún está activa, así que, al entrar en contacto con nuestra boca, su función proteolítica es capaz de descomponer las propias proteínas que tenemos en esta cavidad, en particular las que componen a la saliva, como las mucinas.

La "bromelina" es la sustancia causante de la sensación de picazón en la lengua cuando comemos este alimento (Foto: Getty)

La realidad es que este efecto se produce de manera muy leve, ya que la cantidad de bromelina no es lo suficientemente grande como para inducir algún tipo de daño real en nuestro boca, sin embargo, tal parece que el efecto de picazón se agrava derivado de la propia acidez de la piña que, en conjunto, generan esa incómoda sensación.

Pero, a pesar de todo el barullo que pueda provocar en nuestra boca, es necesario aclarar que en ningún sentido los componentes de la piña son dañinos para el organismo, de hecho, el complejo de enzimático de la bromelina tiene propiedades terapéuticas con efectos antiinflamatorios, antitrombóticos y fibrinolíticos.

Incluso se ha determinado que puede tener propiedades anticancerígenas, cuando para estos objetivos, normalmente se indican suplementos con este complejo en los cuales su concentración es mayor que lo que encontramos en la fruta.

Así que no tengamos miedo y no dejemos que la lengua escaldada nos impida disfrutar este alimento al natural o en cualquiera de sus deliciosas presentaciones.

