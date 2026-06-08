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Gobierno de México está preparado ante la posible formación de la tormenta tropical “Boris”: Sheinbaum

La Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse a tormenta tropical antes de tocar tierra

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Claudia Sheinbaum, Estrategia de seguridad, Plan Michoacán
El Gobierno de México desplegó dos Misiones de Enlace y Coordinación en Guerrero y Oaxaca, habilitó más de 1.600 refugios temporales en cinco estados y activó sesiones permanentes de coordinación ante la posible llegada del fenómeno a las costas guerrerenses. (Crédito: EFE/ David Guzmán)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que el Gobierno federal está preparado ante la posible formación de la tormenta tropical “Boris”, fenómeno que en ese momento se organizaba como Depresión Tropical Dos-E frente a las costas del Pacífico mexicano y amenazaba con tocar tierra en Guerrero durante la madrugada del lunes 8 de junio.

El mensaje de Sheinbaum en X llegó mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmaba que el centro de la depresión se ubicaba a 155 kilómetros al sur de Acapulco y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h. De intensificarse como proyectaban los modelos meteorológicos, Dos-E recibiría el nombre de “Boris” antes de impactar en las costas de Guerrero, el estado con mayor exposición al fenómeno.

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Guerrero, en el centro de la alerta

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum se pronuncio respecto a la Depresión Tropical Dos-E. (@Claudiashein)

El gobierno de Guerrero suspendió clases y actividades administrativas en escuelas públicas y privadas para el lunes 8 de junio en seis regiones del estado, por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local.

El SMN estableció una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, con pronósticos de lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la costa y el occidente guerrerense.

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La amenaza no se limitó a ese estado: el fenómeno también traería lluvias intensas a Oaxaca y Michoacán, y precipitaciones muy fuertes en Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. El oleaje podría alcanzar hasta cinco metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima y Michoacán.

Operativos federales desplegados

Vista aérea de un ciclón tropical con su ojo sobre el océano, olas en la costa con playas y montañas. Relámpagos en el cielo oscuro y escombros volando.
Un ciclón tropical con un ojo claramente visible y relámpagos se aproxima a la costa montañosa de Guerrero, México, mostrando olas intensas en la playa y escombros volando en el aire, indicando condiciones climáticas extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por instrucciones de la presidenta de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Oaxaca para reforzar la prevención y el monitoreo en territorio. Autoridades federales participan en sesiones permanentes de coordinación con gobiernos estatales y municipales, mientras personal especializado recorre zonas de riesgo y emite alertas preventivas a la población.

La dependencia habilitó 1.607 refugios temporales listos para su activación: 620 en Guerrero, 371 en Oaxaca, 270 en Michoacán, 236 en Colima y 110 en Chiapas. La Secretaría de Marina, por su parte, realizó labores de dragado en la laguna de Corralero y en los ríos Los Perros y Yosocuta, mientras autoridades estatales supervisaron las condiciones de los cauces más vulnerables.

La Conagua advirtió que los efectos del sistema podrían extenderse al menos hasta el martes 9 de junio. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y extremar precauciones en carreteras.

Dos-E avanza hacia Guerrero: refugios activados, puertos cerrados y clases suspendidas

Guerrero
Guerrero suspendió clases y actividades administrativas en seis regiones para el lunes 8 de junio. El SMN estableció una zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, con pronósticos de lluvias torrenciales y rachas de viento destructivas en la costa y el occidente del estado. (Captura de pantalla Windy)

La Depresión Tropical Dos-E avanzó este domingo hacia las costas de Guerrero con condiciones favorables para intensificarse a tormenta tropical Boris antes de tocar tierra, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 8 de junio.

Como medida preventiva, la Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores en Acapulco, Zihuatanejo y Bahías de Huatulco, con el fin de proteger a pescadores y prestadores de servicios turísticos ante el aumento del oleaje y las rachas de viento. Las autoridades marítimas pidieron evitar cualquier actividad de navegación mientras prevalezcan las condiciones adversas.

En Guerrero, la Secretaría de Educación suspendió clases y actividades administrativas para el lunes en escuelas públicas y privadas de seis regiones: Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Sierra.

Los especialistas advirtieron que la principal amenaza no serán los vientos, sino las precipitaciones acumuladas. El oleaje podría alcanzar entre tres y cinco metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Protección Civil activó 1.607 refugios temporales en los estados del Pacífico mexicano. Los efectos del sistema podrían extenderse hasta el martes 9 de junio.

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