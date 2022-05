Javier Lozano encaró a Mario Delgado por resultados en seguridad: “Cómplices de la delincuencia organizada”

Javier Lozano y Mario Delgado se enfrentaron en las redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

Mario Delgado, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en todo el país, lanzó diversos mensajes en sus redes sociales oficiales alrededor de diversos temas de seguridad nacional y combate al crimen organizado desde el Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El primer video publicado por el político mexicano fue tomado de la más reciente conferencia del presidente por el Día del Maestro, donde aseguró que “No queremos inventores de bombas atómicas, no; queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos que van a ser buenos ciudadanos”.

“Lo que buscamos en la Cuarta Transformación es una sociedad mejor, una sociedad más justa, más humana, más fraterna, por eso los cambios en los contenidos educativos”, aseguró AMLO, el también fundador del partido que lo llevó a la silla presidencial.

Inmediatamente publicó un video sobre la estrategia que ha emprendido Andrés Manuel para combatir a la delincuencia, el crimen organizado, los homicidios, y la seguridad de la ciudadanía, comparado con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien emprendió la llamada “Guerra contra el narco”.

Javier Lozano encaró a Mario Delgado por resultados en seguridad FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Al respecto, aseguró que ya se acabaron los tiempos en los que a diversos presidentes no les tembló la mano para emprender una ola de violencia en todo el país “desde la comodidad de sus oficinas en Los Pinos”, y agregó que en la 4T reconocen ante todo el valor de la vida humana.

El mensaje llegó hasta Javier Lozano, quien se desempeñara como el secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del panista Felipe Calderón, y quien saliera en defensa de sus resultados.

Al respecto, se refirió al partido comandado actualmente por Mario Delgado como “cómplices de la delincuencia organizada y no de la sociedad”; en el caso muy específico del presidente nacional de Morena, hizo énfasis en que se trata de un “criminal por la Línea 12″, por su supuesta vinculación en la caída de un vagón y la muerte de varias personas en CDMX.

“A ver, grandísimo estúpido: llevan más muertos que con Calderón en todo su sexenio. ¡Claro que no son iguales! Ustedes son cómplices de la delincuencia organizada y no de la sociedad. Además, ineptos e incompetentes. Y, en tu caso, un criminal por la Línea 12. ¿Te quedó claro?”, fueron las palabras que utilizó el ex funcionario.

Javier Lozano reclamó a los morenistas por los resultados en seguridad, y los consideró cómplices del crimen organizado FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Pero no fue el único tuit al que respondió, pues a lo largo del día tuvo en la mira las publicaciones de Delgado, quien también opinó al respecto de las próximas elecciones en desarrollarse en seis estados donde se buscan gobernadoras o gobernadores.

“En las próximas elecciones del 5 de junio debemos elegir entre el #PRIAN o el Cambio Verdadero. Entre la corrupción estructural o la honestidad. Entre más de lo mismo o que la esperanza llegue a 6 estados más”, escribió en su Twitter.

En respuesta, Javier Lozano volvió a referirse al partido y sus simpatizantes como representantes de “la inexperiencia” o “la alianza con el crimen organizado”, además de augurar que de ganar Morena, específicamente en el caso de Tamaulipas, se convertirían dichos estados en “un pelele del presidente”.

“Exacto: en Tamaulipas el dilema es seguir por el mismo camino de la seguridad, el crecimiento, Estado de Derecho y energías limpias; o la inexperiencia, la alianza con el crimen organizado y ser un pelele del presidente. Ustedes dirán”, culminó el también ex senador de la República.

