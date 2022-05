“Como un jardín sin flores”: Javier Lozano se burló de AMLO tras negarse a ir a la Cumbre de las Américas

Javier Lozano se burló del presidente López Obrador tras advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas (Fotos: Senado de la República // Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Lozano Alarcón, se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas si el Gobierno de los Estados Unidos no incluye a todos los países del continente.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) compartió una publicación del coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien sostuvo que el mandatario federal no se presentará a la Cumbre y México será representado por una delegación oficial.

“Si no se invita a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador informó que no asistiría personalmente y México sería representado por una delegación oficial”, escribió.

Junto al mensaje, el integrante de Acción Nacional pidió de manera irónica que el jefe del Ejecutivo asista, pues señaló que de no hacerlo, la Cumbre sería como un “jardín sin flores”.

El integrante de Acción Nacional pidió de manera irónica que el jefe del Ejecutivo asista (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“No, por favor. Esa Cumbre sin AMLO será como un jardín sin flores…”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron la broma del panista.

“Que tristeza perderse de ese magistral discurso de AMLO, toda una pieza literaria”, “Una flor en el desierto de Sonora”, “Ya no se siente Rey de México ahora se siente ¡Emperador latinoamericano!” y “Lo que pasa es que a López le queda grande este tipo de eventos. Es un cobarde e ignorante. Y por eso sale con estás evasivas”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que durante su conferencia de prensa matutina de este 10 de mayo, el presidente López Obrador indicó que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California, en caso de que algún país sea excluido o no invitado.

AMLO indicó que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”

No obstante, el primer mandatario detalló que México sí tendrá participación en el encuentro, pero será representado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Si no invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, manifestó.

AMLO destacó que la decisión de no asistir a la Cumbre no tendrá repercusiones con su homólogo estadounidense, Joe Biden (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.com)

Asimismo, el presidente López Obrador destacó que la decisión de no asistir a la Cumbre no tendrá repercusiones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, pues según dijo, las naciones son “independientes” y tienen una “relación de respeto”.

“Él habla de igualdad y siempre ha sido respetuoso. Todavía falta para la Cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero tenemos que unirnos todos y buscar la unidad”, comentó desde Palacio Nacional.

Al igual que Javier Lozano, el creador de contenido, Chumel Torres, arremetió en contra de AMLO por su postura ante la próxima Cumbre.

A través de su red social, el conductor de El Pulso de la República indicó que las acciones del jefe del Ejecutivo tienen como trasfondo instaurar una dictadura en México.

“AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque no van a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mensaje está bien claro, le mam*ría una dictadura. Se dice y no pasa nada”, sentenció.

