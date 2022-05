Javier Lozano exigió a AMLO actuar contra el crimen organizado: “Cobarde actitud”

El panista recriminó postura de AMLO (Fotos: Instagram/@JlozanoA/Cuartoscuro.com/Victoria Valterra)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo acusó de tener una “actitud cobarde” para actuar contra los grupos criminales en el país.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exfuncionario indicó que con dicha actitud no se salvan las vidas de los mexicanos, puesto que, aseveró, el mandatario mexicano tiene “torcido” el concepto de derechos humanos por querer procurar el de los integrantes de las bandas delictivas.

Asimismo, indicó que López Obrador, como jefe del Ejecutivo Federal, cuenta con la facultad de hacer uso de forma “proporcional, racional y temporal” de la fuerza pública para dar orden, paz y libertad a la ciudadanía, ante lo cual le exigió ejercerla inmediatamente.

“Ni se evitan muertes con esa cobarde actitud y demuestra que se tiene torcido el concepto de derechos humanos fundamentales. El uso proporcional, racional y temporal de la fuerza pública es para ofrecer orden, paz y libertad en la sociedad. ¡Ejérzalo, carajo!”

Javier Lozano pidió a AMLO que utilice la fuerza pública contra el crimen organizado (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del mandatario fueron en respuesta al posicionamiento que mostró el tabasqueño frente a los videos que circularon en redes sociales en los que se pudo ver a un grupo de civiles, o “presuntos delincuentes” como él los nombró, siguiendo y amedrentando unos vehículos de las fuerzas armadas en Nueva Italia, Michoacán.

Y es que en la conferencia de este jueves 12 de mayo en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), así como la Guardia Nacional, ya no actúan de forma represora, sino que ahora cumplen con evitar los enfrentamientos: “Que se use más la inteligencia que la fuerza”.

“Porque antes era ‘mátalos en caliente’ y remataban a los heridos. Eran más los muertos en un enfrentamiento, en los reportes finales, que los heridos y que los detenidos”

Presuntos sicarios "corretearon" a militares en Nueva Italia, Michoacán

Ante lo cual agregó que, desde que él tomó posesión en el Ejecutivo Federal, los elementos de las fuerzas armadas no solo protegen a la población, sino que también “cuidan” a los integrantes de las bandas, debido a que se trata de humanos.

“Esta es una política distinta, completamente distinta, por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés; para mí fue una actitud responsable”, expresó al presidente de México.

Felipe Calderón reaccionó al ataque (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

No obstante, Lozano Alarcón no fue el único que se posicionó sobre el hecho, quien también mostró su desagrado con la situación fue el expresidente Felipe Calderón y expresó que los elementos de seguridad “no merecen este tipo de humillaciones”, ya que aseguró que no se está respetando la envergadura de las instituciones del Estado.

Además, agregó que todos los que participan en las tareas de seguridad cuentan con la disciplina, conocimientos, así como el armamentos para repeler una agresión de tal magnitud, por lo que desaprobó la forma en la que se actuó.

“No merecen las fuerzas armadas, los soldados de México, este tipo de humillaciones. Tienen la disciplina, los conocimientos y el armamento para repeler una agresión así”, redactó el pasado miércoles 11 de mayo.

Presuntos sicarios "corretearon" a militares en Nueva Italia, Michoacán

En tanto, sobre el suceso que se viralizó, fuentes militares consultadas por Infobae México precisaron que los soldados no fueron amenazados en ningún momento, aunque las críticas en redes sociales derivaron de la aparente superioridad y faltas de respeto por parte de aquellos que insultaban y correteaban a los agentes.

Según tal versión, elementos bajo jurisdicción de la 43/a. Zona Militar realizaban labores de patrullaje en tareas relacionadas con el combate a la incidencia delictiva y el llamado plan de pacificación en una entidad que ha sido foco de la violencia por disputas de grupos criminales.

Aunque de manera preliminar se consignó que eran sicarios, los pobladores no mostraron armamento. De lo contrario, elementos de la Sedena habrían respondido con aseguramientos o para repeler posibles ataques con disparos de arma de fuego.

