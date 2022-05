Rosario Robles agradeció a Arturo Zaldívar por su visita al penal de Santa Martha Acatitla

Rosario Robles aclaró que se encuentra encarcelada injustamente. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La ex secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, que se encuentra actualmente en el penal de Santa Martha Acatitla, agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar por su visita.

Por medio de un tuit Robles comentó: “Gracias ministro @ArturoZaldivarL por, como usted dijo, dejar la comodidad de su escritorio y venir a escuchar a las mujeres presas en Santa Martha, muchas de las cuales estamos privadas de nuestra libertad injustamente. Trabajemos para darle continuidad a esta visita histórica”.

El ministro llevó a cabo una reunión con 220 presas del penal de Santa Martha y confirmó que se encontró con Rosario Robles Berlanga, donde además afirmó que la propia Robles le hizo llegar un documento en el que se exponían temáticas como la prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, el debido proceso, duración de los juicios y juzgar con perspectiva de género.

Arturo Zaldívar afirmó que escuchó el caso de algunas mujeres. (Foto: Infobae)

Sin embargo Zaldívar aclaró que el caso de la exjefa de gobierno del Distrito Federal no sería revisado ya que este se encuentra en manos de otros jueces y magistrados federales y aclaró que respetará su autonomía.

““Lo que yo no puedo, porque no tengo atribuciones, es determinar si en el caso concreto los elementos que tomaron los jueces y los magistrados para determinar una prisión preventiva justificada son correctos o no”, declaró Zaldívar.

