Reclusas sin sentencia y condiciones infrahumanas: qué le espera a Arturo Zaldívar en su inédita visita a Santa Marta

Las internas de Santa Martha Acatitla tienen una gran expectativa sobre la visita de Arturo Zaldívar (Foto: Infobae)

La visita de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al penal femenil de Santa Martha Acatitla generó grandes expectativas con las internas del reclusorio. Desde el pasado 20 de abril, el egresado de la Escuela Libre de Derecho señaló que se trata de un proyecto que se coordinó con el gobierno de la Ciudad de México y se espera tener resultados positivos en las condiciones de vida de más de 600 mujeres.

“Quiero informarles que el próximo miércoles 11 de mayo asistiré al penal de Santa Martha Acatitla, honrando el compromiso que asumí con 663 mujeres que están recluidas en ese centro para dialogar con ellas, escuchar sus quejas, sus preocupaciones y las condiciones en que están viviendo”

Sin embargo, fuentes consultadas por Infobae México advirtieron que el encuentro no será como Zaldívar supuso, pues María del Carmen Serafín Pineda, directora del penal de Santa Martha cambió la dinámica, pues la cantidad de mujeres que podrán estar con el ministro de la Corte será sumamente reducido.

De acuerdo con un testimonio conseguido a través del colectivo Ave Fénix, la dinámica establecida por la institución penitenciaria no será tan directa, pues, en vez de que las 663 mujeres puedan interactuar con el ministro, sólo serán dos internas por edificio, con lo cual se espera una representación menor a una veintena de mujeres, es decir, ni una décima parte.

El penal femenil de Santa Martha Acatitla alberga a poco más de mil 500 mujeres (Foto: Cuartoscuro)

Esta situación, de acuerdo con la fuente consultada, generó un ambiente de inconformidad entre las internas, pues el clamor y la opinión generalizada en torno a la figura de Zaldívar es de optimismo, pues muchas coinciden en que es un magistrado que promueve una agenda de equidad de género y de Estado de derecho, misma que podría coadyuvar a resolver muchas de sus situaciones al interior de Santa Martha.

Además, Infobae México consultó a Luis Casarrubias, un abogado pro bono que en un periodo de ocho meses ha liberado a cuatro reclusas y está velando por una quinta liberación. Él explicó para el portal que la visita de Zaldívar Lelo de Larrea podría marcar un parteaguas en el sistema penitenciario mexicano, pues ningún ministro de la SCJN, mucho menos el presidente, había visitado la cárcel de mujeres más famosa de México.

Casarrubias Sosa explicó que las condiciones jurídicas de las internas en Santa Martha son sumamente precarias y suelen atender al abandono de sus familias, la sociedad y el Estado. Señaló que, de acuerdo a sus experiencias en la periferia y al interior del penal, no hay abogados que atiendan el caso, pues en las cercanías a los reclusorios, suele haber abogados dispuestos a llevar los casos de las y los internos; sin embargo , en esta prisión no aplica esa generalidad.

Aseguró que sólo el 30% de la población en el penal recibe visita, algo que deja en la indefensión al 70% de las poco más de mil 500 reclusas en la institución al oriente de la Ciudad de México. “Santa Martha es parte de un sistema penitenciario arcaico: siguen predominando prácticas muy lamentables”, agregó. Posteriormente enumeró aspectos que dificultan la vida en prisión.

Como Arturo Zaldívar visitará Santa Martha, Infobae contactó a un abogado pro bono que ha liberado a cuatro mujeres en ocho meses para conocer el contexto.

1.- A las chicas no las dejan tener documentos relacionados con su expediente al interior de las celdas.

2.- Los abogados tienen numerosas trabas burocráticas para entrar en contacto con las mujeres que están ahí dentro.

3.- “Las mujeres, al estar en ese en ese nivel de abandono, pues desconocen totalmente sus derechos”, abandonando a su suerte.

Es en este contexto donde Luis Casarrubias dijo que, si bien, la visita de Zaldívar es importante, ésta debería de estar complementada con Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, “porque es a quien le compete el penal de Santa Martha”, con lo cual se podrían establecer agendas en conjunto para lograr una verdadera impartición de justicia.

“¿Qué me preocupa? que a Zaldívar le van a reclamar las condiciones generales de la prisión: cómo viven, qué comen, cómo las atienden los doctores”

Detalló que lo preocupante sería una visión desenfocada de las funciones que puede tener el ministro presidente ante los ojos de las reclusas, quienes podrían exigir mejores condiciones en su calidad de vida (agua limpia, dotación de insumos de higiene y limpieza, mejora en la calidad y cantidad de alimentos, etc), siendo que Zaldívar es un fuerte elemento de la procuración de justicia.

Ana Patricia estuvo presa por robar 200 pesos; sin embargo, hubo muchas anomalías durante el proceso, por lo que el colectivo Ave Fénix la pudo dejar en libertad

“Lo que sugeriría es hacer un pliego petitorio desde Santa Martha al ministro Zaldívar, que le dijera con Santo y seña cómo son los casos más graves […] ‘Mira, Zaldívar, revisa nuestros expedientes’”

Dicha declaración la hizo en el sentido de enmarcar que sí es bueno mejorar las condiciones al interior del penal, pero sería mejor que las internas que no merezcan estar ahí no lo estén, pues hay muchas chicas “que llevan de 10 a 15 años que no han recibido sentencia”.

“Santa Martha depende de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, entonces, es chamba de Sheinbaum, que no se la avientes a Zaldívar”

Finalmente, advirtió que lo que va a hacer la institución es enseñarle “lo más bonito” a Zaldívar, pero él debe de hacer un esfuerzo extra y observar lo que en verdad importa: la impartición de justicia para las mujeres.

“Le van a enseñar el Cendi, le van a enseñar el auditorio, la biblioteca, pero la realidad de las mujeres es el abandono del sistema de justicia”

AEGUIR LEYENDO: