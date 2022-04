Caso Rosario Robles: Tribunal determinó que Gertz Manero violó el debido proceso

(Foto: especial)

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ya no podrá realizar declaraciones sobre el caso de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, y que hoy permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Y es que el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México validó por unanimidad el amparo que le concedió a Rosario Robles un juez federal desde septiembre de 2021 para darle protección constitucional.

La razón: se consideró que las declaraciones que el fiscal Gertz Manero realizó durante un foro académico, celebrado en agosto de 2020, violaron su presunción de inocencia.

29-10-2014 Emilio Lozoya POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL ANTHONY HARVEY

En dicho evento fue cuestionado sobre el trato diferenciado que daba la FGR a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en aquel entonces gozaba de libertad condicional, y Rosario Robles, quien se encuentra desde 2019 sujeta a prisión preventiva justificada.

Al respecto, Gertz Manero aseguró que Lozoya sí había ofrecido a colaborar con las autoridades para dar información clave sobre funcionarios que presuntamente habrían participado en un esquema de corrupción más grande, conocido como Odebrecht.

“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial por unos 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está acudiendo”

Durante la sesión celebrada este jueves, el Tribunal determinó que Gertz Manero sí tiene un carácter de autoridad responsable, por lo que tiene la obligación de guardar reserva y discreción sobre los asuntos de su competencia.





Más información en desarrollo.