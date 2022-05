Niños y niñas bajo la mira de pedófilos en internet: consejos para evitar que sean víctimas

Los menores deben ser vigilados mientras están en Internet (Foto: GettyImages / Alcaldía Tlalpan)

Niños y niñas que navegan o juegan en internet pueden ser presa fácil de pedófilos si sus padres o tutores no toman en cuenta algunos puntos básicos de cuidado y educación.

Continuando con el especial de Infobae (Cómo actúan y cuál es el perfil de los pedófilos que seducen a niños en internet), donde se detallaron los perfiles de los depredadores sexuales y de las víctimas, es importante que ahora se conozcan las medidas que se deben tomar al respecto.

Si bien los pedófilos o pederastas tienen una preferencia sobre un tipo de niños o niñas para aplicar sus estrategias de manipulación, no exenta a los menores -que no cumplen su tipo de perfil- a ser buscados y no recibir contenido íntimo no solicitado que podría causarles una cicatriz psicológica de por vida.

De acuerdo con el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México), de los niños de 12 años de edad que hacen uso del internet, el 21 % declaró haber vivido, entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, alguna situación de acoso cibernético, siendo la cifra mayor para mujeres (22.5 %), que para los hombres (19.3 %).

En ese sentido los padres no deben confiarse, tener en cuenta las siguientes consideraciones y nunca olvidar los menores no deben ser aislados de la Internet, de los videojuegos ni de sus amigos para que no sufran riesgos. En cambio, los adultos deben educarse y crear un vínculo de confianza para que los niños acudan por ayuda cuando detecten una situación potencialmente peligrosa.

GettyImages / Alcaldía Tlalpan

Edad apropiada para que un niño aprenda sobre seguridad digital

Según dijo a Infobae Argelia Juárez, sicóloga con nivelación pedagógica en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno mexicano, cuando un niño tiene alrededor de 8 o 9 años de edad es buen momento para empezar a formarlo sobre seguridad online.

“De hecho, de media, los niños reciben su primer dispositivo para poder conectarse a Internet; teléfono móvil, ordenador, videoconsola, entre otros, con 10 años, por lo que resulta a priori que su formación comience al menos un año antes. De hecho, posiblemente tengan contacto con la red desde mucho antes, pero no a través de un dispositivo propio”, dijo.

Los padres deben ser los primeros en aprender

Por otro lado, Fabio Assolini, analista senior de seguridad de Kaspersky en Latinoamérica, dijo a Infobae, que para evitar que los menores no caigan en trampas que pueden resultar mortales, los padres deben tomar en cuenta dos cosas fundamentales.

Educación: El especialista dijo que el niño debe ser educado y se le debe dejar en claro los riesgos que tiene al no ser cuidadoso en Internet. “Los padres pueden usar ejemplos de niños que fueron secuestrados porque dieron sus informaciones personales en la Internet o niñas que sufrieron abuso sexual porque empezaron a hablar con alguien por Internet. Por desgracia hay un montón de casos públicos así. Entonces la educación es importante, es el primer punto”.

Que el padre sepa de tecnología: Apuntó que es fundamental que el padre o madre se involucre en aprender de tecnología para poder tener un mejor cuidado del menor y saber en dónde están los riesgos potenciales.

Los videojuegos online pueden resultar riesgosos para los menores(Foto: iStock)

“Si el padre quiere proteger el niño de los peligros que hay en Internet, el padre tiene que saber cómo son estos peligros, dónde están, cómo funcionan, cómo llegan hasta los niños. El padre tiene que informarse, por ejemplo, cuáles son los apps de mensajería instantánea más populares o cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, Snapchat es la favorita por adolescentes.

“Otras cosas que el padre tiene que saber, por ejemplo, es qué es un proxy. Porque hay adolescentes con conocimiento avanzado que pueden usar un proxy para intentar burlar los bloqueos. Entonces, el padre tiene que educarse y digitalmente, es la segunda cosa.”

Siguiendo la misma línea, Kaspersky realizó un nuevo estudio llamado: ‘Educando a la generación smartphone’ en el que analizan los hábitos digitales de las familias. Dentro de lo más destacado, se pudo encontrar que el 60% de los padres ponen límites a los vídeos que sus hijos pueden ver, con un 56% restringiendo los sitios que pueden visitar y el 52% limitando los juegos a los que pueden acceder.

El 23% de estos padres dejan que el niño obedezca estos límites una vez que se hayan establecido. Y el 55% de los padres hablan regularmente con sus hijos sobre hábitos digitales saludables.

Educación digital a menores. (foto: Eduimpulsa)

Mientras que el 48% de los padres utilizan aplicaciones de control parental para hacer cumplir los límites y el 45% de los padres comprueban el historial digital de sus hijos. De hecho, el 51 % de los padres informan que sus hijos utilizan dispositivos digitales bajo la supervisión de un padre (42%) o de un miembro de la familia (9%). El 49 % restante informa que sus hijos utilizan principalmente dispositivos solos.

Lo más importante es que el 95% de los padres tratan de fomentar comportamientos positivos en su hogar al no permitir que los dispositivos se lleven a la cama, estableciendo reglas que se apliquen no solo a los niños, sino a toda la familia y haciendo tiempo familiar dedicado, sin pantalla y sin dispositivos.

Consejos a padres para la seguridad digital de sus hijos

David López, vicepresidente de ventas para Latinoamérica en Appgate, empresa de ciberseguridad, dijo en entrevista con Infobae no hay que perder de vista que los depredadores en Internet “siempre van a tratar de entender cuáles son nuestros hábitos de consumo tecnológico para aprovechar una coyuntura y atacar”, por lo que nunca se debe bajar la guardia.

Sonia Altamirano, experta en seguridad digital de CompuKaed y profesora de computación en el colegio Mater Purissima en Lima, Perú, le contó a Infobae unos cuantos consejos que todo padre debe realizar con sus hijos para que estos puedan tener una experiencia segura tanto en las plataformas digitales, como en las redes sociales:

GettyImages / Alcaldía Tlalpan

1. Aprender a manejar y utilizar las nuevas tecnologías para saber a qué actividades se dedican los menores y a qué peligros se enfrentan.

2. Explicar a los niños los riesgos de Internet, enfatizando la importancia de no revelar datos personales a extraños y de no enviar fotos o videos a extraños.

3. Establecer reglas y horarios de uso. Después de las 10:00 a.m. aumenta el número de usuarios y aumenta también el riesgo.

5. Instalar un programa antivirus para navegar por la web de forma segura en dispositivos electrónicos utilizados por menores.

6. Realizar un seguimiento de las páginas que visitan, con quién hablan y de qué temas (hablar con ellos y hacer preguntas).

7. Si se tiene una cámara web instalada en la computadora, limitar su uso usando una contraseña o tapando el lente de la misma.

8. Si se sospecha que su menor está siendo acosado, es mejor hablar con él, dándole la confianza para que cuente lo que está pasando.

David López agregó que tampoco se deben publicar en Internet fotografías de los menores, sin importar que se quiera presumir los logros del niño o niña, pues no se sabe en manos de quién podrían terminar las imágenes. En el caso de los videojuegos, evitar que coloquen sus nombres reales e ingresen direcciones o datos de contacto.

Finalmente, el especialista de Kaspersky apuntó se pueden establecer configuraciones de control parental. Cada padre debe considerar hasta qué edad aplicar los cuidados digitales a los menores; en el caso de adolescentes tomar en cuenta que quizá sepan cómo burlar las medidas y sea necesario aplicar otras prevenciones, como seguimiento vía GPS, priorizando siempre la comunicación y bienestar del menor.

