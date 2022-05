Estas son todas las formas para saber si una persona ha sido bloqueada en WhatsApp

Cómo saber si una persona ha sido bloqueada en WhatsApp. (foto: Actualidad iPhone)

Bloquear a alguien en una aplicación es la mejor manera de evitar que esa persona pueda llamar o enviar mensajes de texto; sin embargo, si uno mismo es el que ha sido bloqueado en WhatsApp, ¿cómo se puede saber?

Lamentablemente, según la aplicación propiedad de Mark Zuckerberg, no existe una forma directa de saber si uno está bloqueado en WhatsApp; no obstante, hay 5 claves que se pueden seguir para averiguarlo.

Si un usuario cree que ha sido bloqueado en WhatsApp, a continuación Infobae trae la siguiente lista que puede ayudar a comprobarlo de una vez por todas:

Todos los mensajes que se envían mostrarán solo una marca de verificación, pero nunca dos

WhatsApp utiliza una marca de verificación para avisar si un mensaje ha sido entregado y leído: las famosas palomitas. Una marca junto a su mensaje significa que fue enviado, mientras que dos marcas significa que fue recibido.

Cuando envía un mensaje a un contacto que probablemente ha bloqueado a uno mismo, solo se verá una marca de verificación. Por lo general, es posible que la segunda marca de verificación no aparezca si la otra persona no tiene señal o conexión a Internet, pero si esa marca y los mensajes ya pasa días, o meses y no se entregan, lo más probable es que se uno se encuentre bloqueado de WhatsApp.

No se puede agregar al contacto a un grupo de WhatsApp

Una de las formas de saber si alguien ha sido bloqueado de WhatsApp es intentar agregar el contacto a un grupo. Si al intentar hacerlo se recibe un mensaje que no se puede agregar, es casi seguro que ha sido bloqueado.

No se puede ver el estado ‘visto por última vez’ o ‘en linea’ de un contacto en la ventana del chat

Comprobar el estado de ‘Ultima vez’ del usuario puede ser la clave. Esta es una notificación que se actualiza cada vez que una persona abre WhatsApp e informa cuándo fue la última vez que usó la aplicación.

Si no se puede ver, es posible que uno esté bloqueado, aunque el usuario puede haber desactivado la función en su cuenta.

No se podrán ver las actualizaciones de la foto del perfil del contacto

Si alguien ha sido bloqueado y luego cambia su foto de perfil, no se podrá ver la nueva foto; se seguirá viendo la imagen que tenían cuando fue bloqueado.

Esto significa que no hay una forma segura de saber si actualizaron su foto de perfil o no. Pero si se sabe que este contacto actualiza regularmente su foto y se detiene repentinamente, es probable que haya sido bloqueado.

No se podrá llamar al contacto a través de la aplicación

Además de la función de mensajería instantánea, WhatsApp también tiene una función de llamadas. Al igual que los mensajes que no se pueden entregar, las llamadas que se intenten realizar a un contacto que ha bloqueado a uno mismo fallarán.

Así se puede ser desbloqueado por una persona

Cabe destacar que, si una persona toma la determinación de bloquear un número, sea por las razones que sea, se debería respetar esa voluntad y no querer acceder de nuevo a su mensajería. Sin embargo, si la comunicación con esa persona es de extrema importancia y no se encuentra otra manera de poder comunicarse con ella, hay una manera de conseguir volver a chatear:

1. Solo hay que entrar a Ajustes.

2. Darle a la opción de ‘Eliminar tu Cuenta’.

3. Una vez realizado, reiniciar el teléfono.

4. Volver a instalar la aplicación con el mismo número que antes.

De esta manera, se conservarán todos los contactos, pero el bloqueo quedará asociada a la antigua cuenta y se podrá volver a comunicarse con esta persona.

En Infobae, si bien damos recomendaciones de este tipo, también hacemos un llamado a respetar los límites de privacidad de las personas y solo usar este recurso en caso de gran importancia y extrema necesidad.

Si esa persona vuelve a bloquearle tras hacer esto, lo mejor será dejarlo pasar y entender que ahí está el límite.

