Ken Salazar visitó Palacio Nacional luego de que AMLO amenazara con no ir a la Cumbre de las Américas

Ken Salazar visitó Palacio Nacional luego de que AMLO expresó que es posible que no vaya a la Cumbre de las Américas. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue visto saliendo de Palacio Nacional luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarara que es posible que no asista a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio. De acuerdo con el presidente de México, con esto busca mostrar su postura a favor de la unión de los países americanos.

Durante la conferencia de prensa matutina señaló: “Bueno, pues todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación.”

Entre los países que fueron excluidos de la reunión están Nicaragua, Venezuela y Cuba. El mandatario hizo declaraciones respecto a la relación actual entre territorio cubano y el país vecino, aseguró: “Estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación, y que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y el Caribe, como es el caso del bloqueo a Cuba.”

Se desconoce si Salazar pudo conversar con López Obrador durante la visita de hoy. Sin embargo, es sabido que el presidente de México y el de Estados Unidos, Joe Biden han conversado sobre este tema en el pasado, durante una llamada telefónica en la cual AMLO le pidió extender la invitación a la cumbre a todos los países de América.

*Información en desarrollo