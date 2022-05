La verdadera razón del por qué AMLO no iría a la Cumbre de las Américas, según Chumel Torres

Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres

El influencer, Chumel Torres, arremetió contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la advertencia que lanzó respecto a su participación en la Cumbre de las Américas.

Y es que, durante su conferencia matutina ( y en un acto inicialmente no planeado), el Jefe del Ejecutivo declaró que se ausentaría a la reunión diplomática si Estados Unidos (EE.UU) insistía en excluir a ciertas naciones.

Esto, argumentó, como parte de un acto de protesta para preservar “la unidad en toda América”. Sin embargo, para Torres, el rechazo del tabasqueño en realidad reflejaría su interés por establecer una dictadura en tierra azteca - tal cual lo han hecho otros mandatarios que él ha defendido, como Miguel Díaz-Canel, de Cuba.

“AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque no van a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mensaje está bien claro, le m*maría una dictadura. Se dice y no pasa nada”.

El 2 de mayo pasado, el Gobierno encabezado por Joe Biden decretó que las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua no serían incluidas en la cumbre que se celebrará el próximo junio en Los Ángeles.

Así lo declaró para NTN24 el subsecretario estadunidense, Brian Nicholas: el funcionario subrayó que la resolución obedece a la instrucción del propio Biden de no invitar “a los países que no respeten la democracia” a la única reunión que convoca a líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y del Caribe.

Cabe recordar que dicha orden se emitió pese a que unos días antes (el 29 de mayo) López Obrador había planteado personalmente a su homólogo “no excluir a nadie”: “Ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos”.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas si no incitamos a todos. Entonces, ¿De dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?”

La IX Cumbre de las Américas, se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio: será la segunda organizada por la nación estadunidense después de la edición original en Miami en 1994, y su objetivo principal es diseñar un pacto migratorio regional.

Bajo el lema “Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, la cumbre se centrará en los crecientes flujos migratorios en la región, pero también tratará la crisis climática, la transición hacia energías limpias y el crecimiento económico equitativo y el papel de la sociedad civil y los medios independientes, según la Casa Blanca.

En caso que EE.UU insistiera en dejar de lado a Cuba, Nicaragua y Venezuela, México sería representado por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. (...) Nadie tiene el derecho de excluir”, decretó AMLO tras revelar la postura mexicana que, en un principio, no pretendía ser comunicada.

