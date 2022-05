Jorge Ramos tundió a AMLO por Cumbre de las Américas: “Está pidiendo que inviten a matones”

Jorge Ramos reviró contra AMLO por declarar que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invitan a todas las naciones. Foto AMLO: CUARTOSCURO Foto Jorge Ramos: GettyImages

El periodista Jorge Ramos criticó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas si no eran invitados todos los países del continente americano.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el también presentador de noticias, comentó: “El pdte. @lopezobrador_ tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”.

Esto debido a que en su conferencia matutina, el mandatario mexicano comentó: “Si se excluye, si no se invita a todos (los países americanos), va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, señalando ante los cuestionamientos.

Comentó Jorge Ramos sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel esta mañana. Twitter: Jorge Ramos

Ramos Ávalos completó con un segundo tuit, diciendo: “La @OEA podría revirarle a @lopezobrador_ y decirle: está bien, invito a tus amigos, pero la agenda de la Cumbre de las Américas será precisamente cómo convertir a Cuba, Venezuela y Nicaragua en verdaderas democracias. Antes que la soberanía está el respeto a los derechos humanos”.

Ramos afirmó que en la Cumbre se hablará, justamente, de cómo convertir a las dictaduras latinoamericanas en verdaderas democracias. Twitter: Jorge Ramos

Por su parte, López Obrador agregó que su ausencia en la Cumbre sería una protesta, afirmando lo siguiente: “no quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos”.

El dignatario aseguró que no se le puede llamar Cumbre de las Américas si no son invitadas todas las naciones del hemisferio. También, señaló que en su reunión del pasado 29 de abril, propuso al presidente estadounidense, Joe Biden, que sean invitadas todas las naciones, a lo que -asegura- el mandatario le dijo lo analizaría.

“¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas si no incitamos a todos. Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿de qué continente? ¿de qué galaxia? ¿de qué satélite?”, cuestionó el ejecutivo.

Durante la conferencia matutina, el ejecutivo federal declaró que, en caso de no asistir a la Cumbre, iría Marcelo Ebrard en su representación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

López Obrador sostuvo que la relación entre México y Estados Unidos, en específico con el presidente Joe Biden, es amistosa y muy buena, incitando a que el dignatario del vecino del norte recapacite y extienda la invitación a todas las naciones americanas a la Cumbre.

En cuanto al periodista mexicano, reconocido por sus entrevistas a personajes de la política internacional, recientemente criticó la postura del titular del Ejecutivo Federal de asistir a Cuba en su gira por Centroamérica, señalando que se estaba poniendo del lado equivocado de la historia.

La IX Cumbre de las Américas reúne a Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio, con el objetivo de dialogar sobre problemas políticos y regionales, además de proponer acciones para afrontar problemáticas de alcance internacional.

Tendrá lugar del próximo 6 al 10 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, siendo la segunda organizada por dicho país, después de la primera en efectuarse agrupando a los Estados Americanos, siendo Miami la sede en 1994. A partir de ese año, la Cumbre se realiza cada tres o cuatro años en una ciudad del continente: Santiago de Chile, Chile en 1998; Quebec, Canadá en 2001; Mar de Plata, Argentina, 2005; Puerto España, Trinidad y Tobago en 2009; Cartagena de Indias, Colombia en 2012; Panamá en 2015 y Lima, Perú en 2018.

