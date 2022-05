IMSS-Bienestar: inició la basificación de más de 200 trabajadores en Zacatecas

Foto: Reuters

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en el Centro Vacacional de la Trinidad, de Tlaxcala, 238 trabajadoras y trabajadores de la salud iniciaron su proceso de contratación para obtener una base de IMSS-BIENESTAR.

De éstos, 72 médicos cuentan con una antigüedad de 4 a 13 años; 131 enfermeras, con antigüedad de 3 a 11 años, y 35 paramédicos con antigüedad de 3 a 11 años. Dichas plazas serán otorgadas el próximo 13 de mayo de 2022.

No obstante, Robledo aclaró que en la entidad se continuará con el proceso de reclutamiento del personal de la salud y se hará una visita al nuevo Hospital General del 13 al 15 de mayo.

(Foto: Archivo)

Por otra parte, mencionó que el Programa IMSS-Bienestar implementado en Nayarit registra un avance del 87% con la operación de 13 de 15 hospitales y 300 de 343 clínicas de Primer Nivel de atención.

Respecto a los nosocomios faltantes (el de la Mujer, en Tepic, y el Integral, de Tuxpan) aún se encuentran en construcción y remodelación; se espera que los trabajos en éste último, desarrollados tras los huracanes del 2018, concluyan en el último trimestre del 2022.

Por su parte, el Hospital de la Mujer recibirá una inversión de 298 millones de pesos para instalar 30 camas, de tal modo que el servicio se ponga en marcha el próximo julio, como parte de una primera etapa. Posteriormente, se continuará con la integración de auditorios y otros servicios.

Aunado a ello, Robledo expuso que el Hospital de Puente de Camotlán reanudó con los servicios médicos desde el 1 de abril pasado tras haber operado desde 2008 sin médicos especialistas y exclusivamente con Consultas de Medicina General y Estomatología.

De esa manera, comentó, la ciudadanía ya podrá tener acceso a Medicina Familiar, Urgencias, Médico Quirúrgicas, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría Médica y Anestesiología.

(Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

En tanto, destacó, el Hospital de Puente de Camotlán llevó a cabo a primera cirugía después de 14 años: se trató de una plastía inguinal derecha a una paciente de 12 años.

Con ambos casos, Robledo declaró: “Muchas veces se pensaba que está el hospital y entonces están todos los servicios. Sí está el hospital, pero no hay médicos; sí está el hospital hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento. Entonces simplemente es un edificio que no ayuda a la salud de las personas o ayuda de manera marginal”.

Los siguientes pendientes para el Instituto, agregó, será basificar en su totalidad a las y los 830 trabajadores contratados de manera temporal: hasta el momento, se han contratado a 602 lo que representa un avance del 73%.

Finalmente, Robledo adelantó la programación de próximas sesiones de trabajo: en Durango se llevará a cabo en el Hospital General de Gómez Palacio el próximo 14 de mayo; en Sonora se trabajará para revisar el componente de salud de los Planes de Justicia para Cananea y Pueblos Yaquis del 18 al 19 de mayo; y en Zacatecas se pondrá en operación el 1 de junio el Hospital de la Mujer de Fresnillo.

