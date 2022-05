“El líder del PRI más perdedor y corrupto”: Mario Delgado tundió a Alito Moreno por supuesta guerra sucia

Mario Delgado calificó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, como un perdedor y corrupto (Fotos: Morena//Twitter/@alitomorenoc)

El líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, calificó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, como un perdedor y corrupto.

Lo anterior, luego de que se dio a conocer un audio en el que el priista ordenó realizar campañas de desprestigio por 5 millones de dólares para intentar ganar la gubernatura de Campeche en las elecciones de 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Delgado Carrillo señaló que él ya había advertido que el líder priista se convertiría en el más perdedor de la historia de su partido, y ahora con el material difundido en redes sociales, se le agrega “el más corrupto”.

En el mensaje, el morenista dijo entender la razón por la que Alejandro Moreno no votó a favor de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues según dijo, “le hizo falta su moche”.

El morenista dijo entender la razón por la que Alejandro Moreno no votó a favor de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Conste que se los advertí; Alito Moreno será recordado como el presidente del PRI más perdedor en la historia, y ahora también como el más corrupto. Con razón votó en contra de la Reforma Eléctrica; quería su moche en Panamá”

Y es que el pasado 4 de mayo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió en entrevista para el programa El martes del Jaguar, un audio en el que se escucha al líder priista ordena pagar al publicista español Antonio Solá para emprender una guerra sucia contra la actual mandataria local durante las elecciones del año pasado.

“¿Qué otra cosa te dije? ¿Qué otro tema tienes ahí?”, pregunta Alito Moreno, a lo que una voz desconocida responde: “Solá ya tiene la mitad”.

Moreno: “¿Cuánto le pagaste?”

Desconocido: “2.5 en dólares puestos ya en Panamá, Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale otro embarque por otros 2.5 millones en transferencia. Me hace falta resolver lo de Campeche”.

Layda Sansores declaró que Alejandro Moreno negará que es su voz (Foto: Twitter)

Moreno: “Lamas, lo de Solá, ya. Ok, luego vas a resolver lo de Campeche Que hacen falta cuatro más, tú le das dos y luego...”

Desconocido: “Yo le di dos y me está prestando Pedro con otros cuatro, para los seis”.

Al finalizar el audio, Layda Sansores declaró que Alejandro Moreno negará que es su voz, así como que el material posiblemente fue enviado por alguien de su equipo.

“Para hacer daño, para hacer campañas de desprestigio, no juego limpio. Entonces claro que no quiere la Reforma Electoral porque yo creo que eso debería ser severamente sancionado. Y no me pueden decir que no es su voz, porque ahora va a salir con que ‘no es mi voz’ me imitaron”, manifestó.

Abraham Mendieta indicó que el audio sólo confirmó tres cosas (Foto: Twitter/@abrahamendieta)

Por ello, al igual que Mario Delgado, el fiel simpatizante de la llamada Cuarta Transformación (4T), Abraham Mendieta, indicó que el audio sólo confirmó tres cosas: primero, que Alejandro Moreno es un corrupto; segundo, que la oposición “sólo sabe hacer campaña con dinero ilícito”, y tercero, que el Instituto Nacional Electoral (INE) “nunca ve nada”.

Mientras que la secretaria general de Regeneración Nacional, Citlalli Hernández, sostuvo que estas prácticas serán el sepulcro del Revolucionario Institucional.

“En el audio que difunde Layda Sansores se escucha a Alito Morena pactar el pago de transferencias millonarias a un experto en guerras sucias como Solá. Es gracias a estas prácticas corruptas que Moreno será recordado como el sepulturero del PRI. #YaSeVan”, sentenció en su red social.

