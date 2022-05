“Moral, ni la conocen”: Javier Lozano desacreditó a AMLO y defendió protestas contra el Tren Maya

El presidente ha mencionado en diversas ocasiones que el Tren Maya no causará problemas al medio ambiente. Foto: Cuartoscuro

Javier Lozano Alarcón, ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se lanzó en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador ya que mencionó que las manifestaciones de los ambientalistas por el Tren Maya son solo financiados por políticos de oposición.

“En realidad es una oposición política, yo diría politiquera. Todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal; Quadri y el señor Álvarez Icaza puro conservador, puro reaccionario. Lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido, no hay pequeños propietarios que se opongan. Es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, muchos ni conocen”, afirmó AMLO mediante la conferencia mañanera.

El presidente declaró que de igual manera el gobierno de Estados Unidos está interfiriendo en temas como el Tren Maya. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“Cortados con la misma tijera. Vulgar perorata para justificar sus estupideces y atrocidades ambientales. Para ellos todo es culpa de los intereses extranjeros y de los conservadores disfrazados. Y podrán tener autoridad formal. Moral, ni la conocen”, comentó Lozano por medio de Twitter.

De igual manera el presidente declaró que: “Se trata de pseudoambientalistas financiados por empresas, grupos de intereses creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos, seguimos demandando que el grupo de Estados Unidos ya no intervenga, apoyando a estos grupos de la sociedad civil entre comillas porque es injerencismo y es una falta de respeto a nuestra soberanía”.

AMLO también afirmó entre risas que donde están los amparos está el dinero, y su partido cuenta con autoridad moral porque son defensores de la justicia y del medio ambiente y mostró videos en donde supuestamente se ve a barcos explotando el material pétreo en Playa del Carmen, afirmando que tienen pruebas de que es Vulcan Materials Company y los “pseudoambientalistas alcahuetes”.

Javier Lozano se ha mostrado en varias ocasiones contra de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM

El presidente fue en contra de los ambientalistas que no están a favor del tren maya, en la conferencia de prensa comentó: “Uno de estos ambientalistas que están en contra del Tren Maya cobró 800 mil pesos, Gustavo Adolfo Alanís Ortega, para dar su anuencia en la construcción del aeropuerto fallido en Texcoco. A todos los tenían ahí bien atendidos, macizados y hasta con maíz transgénico”, expresó entre risas el mandatario”.

De acuerdo con Morena alrededor de mil 500 personas particiárán en las labores de investigación, salvamiento y protección de monumentos del tramo. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Javier Lozano no es el único en mostrarse en contra del proyecto del tren maya, pues a través de Twitter Chumel Torres compartió una fotografía donde se ve un pájaro en un área deforestada comentando: “Ni un solo árbol, ¿Ni uno solo?, ¡Ni uno solo!”.

Carlos Loret de Mola comentó por Twitter: “Esta mañana insiste el presidente que la obra del tren Maya no provocará daño ambiental. Que los amparos y reclamos son de algunos grupos de interés”.

De acuerdo con el partido Morena, a la fecha el proyecto del Tren Maya ha generado más de 109 mil empleos y se construirán más de 600 viviendas en sus inmediaciones. Además de que se han reforestado 450 mil 216 hectáreas de la zona con cerca de 450 millones de árboles.

Por otro lado aseguró que el Tren Maya contará con un Plan de Vigilancia ambiental con 14 programas para evitar, mitigar y compensar los impactos ambientales, declarando que será el proyecto en México con mayor número de pasos de fauna, protegiendo especies como el jaguar, ranas, serpientes, mono araña, entre otros.

