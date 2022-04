“Vamos a continuar”: AMLO insistió que el Tren Maya no causará problemas al medio ambiente

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió en que la construcción del Tren Maya será una obra benéfica para la población del sureste del país por lo que, una vez más, aseveró que no habrá afectaciones al medio ambiente.

De visita en Quintana Roo, desde donde encabezó su conferencia mañanera, el mandatario federal aseguró que quienes siguen oponiéndose al proyecto son los “falsos ambientalistas”, porque los ejidatarios avalan la construcción del Tren.

AMLO destacó que el tramo 5 Sur es el que ha presentado más problemas para su construcción y en donde se han registrado “una lluvia de amparos”, los cuales -dijo- han sido promovidos por empresarios y empresas inmobiliarias, no por los ejidatarios; por lo que insistió que hay muchos intereses económicos detrás.

“(...) Aquí hemos tenido más problemas, de los 2 mil 500 kilómetros estamos hablando en 100 y no con los propietarios, porque quiero agradecer de nuevo el apoyo de los campesinos, de las comunidades de Quintana Roo y de todo el sureste porque han tenido una actitud muy generosa, nos han dado su confianza (...) Aquí donde son de las zonas más delicadas porque hay muchos cenotes y ríos submarinos y aquí, los ejidatarios han ayudado para que se construya el Tren sin afectar cenotes, en una actitud ejemplar que no voya a dejar de reconocerles porque les va a beneficiar el Tren y además está a favor de la transformación del país. y nos tiene confianza porque saben que no vamos a destruir la naturaleza, ni vamos a afectar el medio ambiente”, señaló.

Información en desarrollo…