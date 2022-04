Los mejores memes que dejó Luis Donaldo Colosio tras presidir sesión en presunto estado de ebriedad

Las burlas, memes y críticas no han dejado de lloverle al alcalde de Monterrey (Fotos: Twitter//@Gerardotigre1//ChairoMayo//@SantyRuize//@rthur_013)

Luego de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, atendió una sesión de Cabildo vía remota supuestamente en estado de ebriedad, las burlas, memes y críticas no han dejado de llover.

Y es que el pasado viernes 29 de abril se difundió un video de poco más de dos minutos en el que se mostró al alcalde por Movimiento Ciudadano (MC) presidiendo una sesión de Cabildo desde un restaurante de Nueva York; su estancia en el país vecino forma parte de su participación en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No obstante, lo que llamó la atención de los cibernautas fue que el alcalde se disculpó en reiteradas ocasiones con voz ronca y temblorosa, con el argumento de que tenía mala conexión y problemas técnicos.

“Estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos”, se escucha decir a Colosio Riojas mientras se rasca la barbilla; después, el edil mueve la cámara para apuntar hacia el techo del lugar, donde dura por lo menos 10 segundos sin contestar.

Ante el silencio del alcalde, la secretaría del Ayuntamiento, Ana Lucia Riojas, le pregunta, con voz alterada, si escucha a los regidores, y sin aún tener respuesta, la funcionaria le solicita que concluya los trabajos de sesión.

Con la voz ronca, arrastrando las palabras y con los ojos entrecerrados, el presidente municipal de Monterrey concluye: “Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención”.

Lo anterior provocó la burla de los internautas, pues decenas de usuarios en Twitter compararon a Donaldo Colosio Riojas con el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

“El alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano siguiendo los pasos del sensei y principal figura de la derecha, Felipe Calderón. Borracho, inútil y corrupto”, ironizó un usuario.

“¿Y si Colosio Riojas es otro Felipe Calderón en potencia?”

Otro se burló: “Resulta que Felipe Calderón y Colosio Riojas tienen el mismo pasatiempo: gobernar y pistear al mismo tiempo, ¡salud!”.

Algunos aseguraron que el edil de Monterrey viajó a Estados Unidos para que el ex mandatario panista “le diera clases” de cómo se sirve “una buena cuba”; mientras que otros se mofaron al decir que Colosio Riojas habló igual que la actriz Liliana Arriaga en su personaje de La Chupitos.

“Del 1 al 10, ¿qué tan Colosio Riojas se piensan poner hoy? No vayan a tener dificultades técnicas”, “Tengo ‘problemas técnicos’ dice Colosio Riojas desde un bar en NY. ¡Claro que sí! Técnicamente estás briago ‘futuro presidenciable’” y “Se tropezó con unas cáscaras de Bacardí, no pasa nada”, fueron otros de los comentarios.

“Imagínense, tanto que han cuidado al bueno para nada del hijo de Colosio escondiéndolo mientras su cuate Samuel se le derrumba Nuevo León para que solito se meta el pie trabajando borracho. Es una cabra en cristalería”

Un internauta agradeció a la persona que filtró el video, pues declaró que “ha hecho más por Monterrey que el mismo muchachito pedo ese”.

Asimismo, los cibernautas cambiaron la frase que marcó la vida política de su padre, Luis Donaldo Colosio, para agregar que México tiene sed de “unas cervezas”.

“‘Veo a un México con hambre y con sed de unas chelas’. -Luis Donaldo Colosio Riojas”

