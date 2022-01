Colosio Riojas criticó al Gobierno Federal por el programa estadounidense “Quédate en México”

Colosio Riojas criticó al Gobierno Federal por migrantes haitianos en Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se lanzó contra el Gobierno Federal y criticó el distanciamiento que ha tenido con la entidad con respecto a la crisis migratoria que se viven en la ciudades fronterizas.

De acuerdo con Colosio Riojas, el Ayuntamiento de Monterrey solicitó apoyo a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para afrontar la crisis migratoria, pues tan solo en los alrededores de la Casa Indi, lugar donde se da alojamiento los migrantes, se han reportado delitos como asaltos y agresiones sexuales.

Asimismo, mencionó que esta se agravará debido al programa estadounidense de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocido como Quédate en México, el cual entrará en vigor el próximo mes y tiene como objetivo mantenerlos en los municipios de Monterrey, Chihuahua y Hermosillo mientras son aceptados en Estados Unidos, o en su defecto, esperar recibir su visa humanitaria en tierras mexicanas, trámite que demorará hasta 18 meses.

El programa "Quédate en México" fue implementado en 2019 por Donald Trump (Foto: EFE/Juan Manuel Blanco)

“Este flujo migratorio acelerado en la ciudad se debe en primera instancia a la decisión unilateral del Instituto Nacional de Migración (INM) de trasladar desde CDMX a personas migrantes a recibir su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias en sus oficinas en Monterrey, Sonora y Chihuahua. Resumiendo, como su estrategia ante el fenómeno migratorio, el dejar todo en manos de los municipios sin aportar recurso, información a planes de acción posteriores, irresponsablemente dejando sin acompañamiento a las personas una vez que terminen el trámite, sin hospedaje, alimento o seguridad”, mencionó Colosio Riojas al exterior de la Casa Indi, ubicada en la capital de Nuevo León.

Colosio Riojas estimó que con la implementación de Quédate en México, el INM enviará miles de migrantes a la frontera sin que se les haya notificado un plan estratégico para poder salvaguardar sus vidas, hecho que reprobó.

“(Quédate en México es) un programa acordado únicamente desde el Gobierno Federal con la embajada de Estados Unidos que no toma en consideración el cuidado integral de las personas que estarán arribando y para el que no se consultó al gobierno de Monterrey. Por lo tanto, reprobamos la forma en la que está actuando el Gobierno Federal y no estamos de acuerdo en que Monterrey sea ciudad destino de este programa. No podemos legitimar una iniciativa que ha sido condenada por organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales”, dijo Colosio.

De acuerdo con el director de la Casa Indi en Monterey, han recibido alrededor de mil 450 migrantes (Foto: Cuartoscuro)

Pese a las advertencias que lanzó el alcalde de Monterey, Luis Donaldo aseguró que se recibirán a los migrantes haitianos por razones humanitarias. Por su parte, el padre Felipe de Jesús Sánchez, director de la Casa Indi, dijo que en el refugio llegaron a recibir mil 400 personas que salieron de su país de origen en busca de nuevas oportunidades, aunque estimó que al momento hay alrededor de 450.

Cabe mencionar que el programa Quédate en México, implementado por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2019, se volvió a instauraren tanto que los migrantes logran llegar al país fronterizo de manera legal.

“Entre las preocupaciones de carácter humanitario del Gobierno de México destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra la Covid-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes”, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado de prensa compartido en diciembre del año pasado.

SEGUIR LEYENDO: