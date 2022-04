Diputada de Morena acusó a Gabriel Quadri de insultarla: “Reincidió en violencia de género”

Vanessa del Castillo Ibarra acusó a Gabriel Quadri de supuesta violencia política de género (Foto: Cuartoscuro /Twitter @VanConstruyendo)

La diputada morenista Vanessa del Castillo Ibarra informó durante una conferencia de prensa que Gabriel Quadri, de la bancada panista, supuestamente lanzó insultos en su contra, lo que constituye una reincidencia en actos de los que ya se ha acusado al político.

En un mensaje dirigido a los medios de comunicación, la diputada informó que acudirá a las autoridades para denunciar a Gabriel Quadri debido al escenario que supuestamente se desarrolló en la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, en el que habría recibido fuertes insultos.

La narración de Castillo Ibarra reveló que tras dar sus argumentos, el ex candidato presidencial presuntamente dirigió a la diputada que tenía a su lado y expresó la siguiente: “qué sarta de pen**das dijo esta p**ja”. Además, informó que tiene varios testigos del hecho.

“Me parece que este señor ha reincidido en varias ocasiones en violencia de género por no pensar igual que él. Nosotras ya estamos cansadas porque no podemos participar sin ser violentadas en espacios donde tenemos que estar en conjunto”, dijo la diputada del Movimiento Regeneración Nacional.

Vanessa del Castillo Ibarra acusó a Gabriel Quadri de supuesta violencia política de género (Foto: Twitter / @VanConstruyendo)

Cercanos a Gabriel Quadri, presuntamente estaba el diputado Carlos Manzo Rodríguez, quien durante la misma conferencia de prensa respaldó a su compañera de bancada. Añadió que los hechos sucedieron cuando estaban en la discusión de un dictamen.

Consideró, además, que se trata de un acto de violencia política de género, y añadió también que no es la primera vez que se expresa de manera denostativa, humillante, agresiva y violenta hacia sus compañeras y compañeros del poder legislativo.

También se refirió al diputado como “un mentiroso que no tiene el valor civil, moral y político de reconocer sus errores”. El michoacano confesó también que el panista no se disculpó ni reconoció el supuesto insulto que lanzó a la diputada del Castillo, y concluyó en que su homólogo debería renunciar inmediatamente, o que su partido lo haga renunciar.

“Tristemente diputado porque no se le puede llamar dignamente a una persona que desde este recinto que vigila los derechos de las mexicanas y mexicanos, sea un violentador de los derechos humanos, y de la violencia política de género”, opinó sobre Gabriel Quadri.

Gabriel Quadri negó los hechos en su Twitter oficial (Foto: Twitter / @g_quadri)

Por su parte, el panista informó a través de una publicación en sus redes sociales oficiales que las acusaciones son únicamente una “rabiosa persecución política en mi contra”, y aseguró que hay un solo objetivo: el de no permitirle aparecer en las boletas electorales de 2024.

“En rabiosa persecución política en mi contra, Morena ahora miente y calumnia acusándome sin pruebas, más que sus infundios, de agredir a una diputada de ese partido. Totalmente falso. No me quieren en la boleta del 2024″, hasta el momento, no ha ampliado la información.

Sin embargo, Karla Díaz, diputada de Morena, también subió al estrado como testigo de la supuesta mención de Gabriel Quadri, donde aseguró que a pesar de los dichos del funcionario, hay diversos testigos que pueden confirmar la versión de su compañera de bancada.

Diputados de Morena en conferencia de prensa para señalar a Gabriel Quadri de violencia política de género (Foto: Twitter / @KlausRitter)

Klaus Ritter, diputado de Morena, añadió a través de sus redes sociales que al momento de presuntamente escuchar los supuestos insultos de Quadri, decidieron retirarse inmediatamente de la reunión de su comisión, y añadió una fotografía que probaría lo cerca que estaban del panista en la sesión.

Y en conferencia de prensa, en compañía con sus compañeros de la Comisión de Cambio Climático se refirió a Quadri como “un racista, un misógino y un xenófobo porque en otra ocasión hizo referencia al pueblo chino al decir que “nadie quiere a los chinos”.

