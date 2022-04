Puebla: emboscaron y ejecutaron a mando policíaco y su esposa en Acatlan de Osorio

En Acatlan de Osorio fueron asesinado el mando policíaco y su esposa

La violencia continúa sin freno en el país. La noche del jueves, el director de Seguridad Pública del municipio de Acatlan de Osorio, Puebla, Héctor García Álvarez y su esposa fueron emboscados y asesinados por un comando cuando regresaban de una fiesta.

De acuerdo con los hechos, el mando policíaco, su esposa y sus tres hijos viajaban por la carretera Puebla-Huajuapan, cuando sujetos armados comenzaron a dispararles.

Los adultos perdieron la vida en el lugar, mientras los menores fueron trasladados a un hospital pues resultaron heridos durante la agresión. Su estado se reporta como grave.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, expresó sus condolencia la familia de García Álvarez y expresó que el hecho no quedaría impune. “Vamos a limpiar Acatlán de Osorio. No dejar que ahí se asienten bandas criminales, que grupos delincuenciales se crean dueños del lugar. Ahí donde llega la gente de Morelos, de Guerrero, no vamos a permitir que eso ocurra”, señaló.

(Foto: Twitter/MBarbosaMX)

El municipio de Acatlan de Osorio es identificado como base operativa del grupo criminal Los Rojos, que son una célula delictiva que se desprendió de la Organización Beltrán Leyva, al igual que Guerreros Unidos. Este “mini cártel” ha sido señalado como el responsable del incremento de la violencia en Guerrero, Puebla y Morelos; entidades donde son más activos.

A pesar que el liderazgo del grupo ha rotado mucho más que en otros cárteles, ha logrado controlar el mercado de heroína en ciudades estadunidenses como Oklahoma y Jackson.

El pasado 16 de abril, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, Juan Miguel “N”, alias El Johnny, presunto líder de Los Rojos, que mantenía influencia criminal en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México, fue capturado.

El Johnny es considerado blanco prioritario para los Estados Unidos por los delitos delavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud. Las autoridades lo identificaron como uno de los operadores principales en el trasiego de drogas procedentes de Sudamérica; contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia EEUU.

“Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en apoyo a la Agencia de Investigación Criminal dependiente de la Fiscalía General de la República, delimitaron el área de movilidad y sitios que frecuentaba Juan Miguel ‘N’, logrando definir un patrón de conducta, así como la ubicación de su domicilio”, precisó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado.

