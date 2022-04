Vincularon a proceso a edil de Veracruz por asesinato del periodista Jacinto Romero Flores

Patricio Alejandro fue vinculado a proceso (foto: FGE Veracruz)

El presidente municipal electo de Ixtaczoquitlán del estado de Veracruz, Patricio Alejandro “N”, conocido como el “Munra”, fue vinculado a proceso por el presunto delito de homicidio doloso calificado.

El edil por el partido Movimiento Ciudadano (MC) fue detenido a mediados del mes de abril por su presunta participación en el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado a balazos en el año de 2021.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), la vinculación fue resultado de la continuación de la audiencia inicial, donde fueron presentados los datos de prueba suficientes. Posteriormente, el juez de proceso y procedimiento penal oral del distrito judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo otorgó la vinculación del detenido.

De igual modo, el juez de proceso impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y tres meses de investigación complementaria.

Patricio Alejandro es el cuarto detenido por el homicidio al periodista, quien fue acribillado en su auto cuando se desvío de su camino para atender a una persona, cuando fue interceptado por personas armadas.

Jacinto Romero Flores fue asesinado el 19 de agosto del 2021 (Foto: Cortesía)

Entre los detenidos están Casto “N”, Ana Laura “N” y Roberto Trinidad de la Cruz, quien también fue presidente del municipio por el partido de Morena. Los tres también fueron vinculados a proceso y permanecen en el penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de los Reyes.

Cabe señalar que el Munra ha sido señalado como uno de los principales generadores de violencia, así como por tener presuntos nexos dentro de grupos del crimen organizado como los Zetas y actualmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con medios locales de Veracruz.

También por la tarde de este miércoles, familiares y amigos del edil electo, se manifestaron afuera de las instalaciones del penal Pacho Viejo, para exigir la liberación de Patricio Alejandro, quienes argumentaron que inculpan al funcionario de un delito que no cometió.

Asistieron con pancartas y carteles con mensajes de apoyo en favor del funcionario como “Exigimos justicia para Patricio!!!” o “Queremos libertad para Patricio”, entre otros.

Jacinto Romero Flores fue asesinado el 19 de agosto del 2021 cuando circulaba en su automóvil en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. Era locutor de Ori Sterero y del programa Radio Ixtac Online.

El también locutor había recibido amenazas por su labor periodística (Foto: Twitter @MeganoticiasXAL)

Fue encontrado dentro de su unidad color rojo con señalamientos de “prensa”. Germán Romero, hijo del periodista también afirmó que días antes del homicidio, había recibido amenazas debido a su labor periodística.

Ante el asesinato, el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitlahuac García Jimenez, condenó el crimen y declaró que el asesinato no quedaría impune.

“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune”, redactó el gobernador en su cuenta de Facebook el día del asesinato.

Posteriormente la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), señaló que el crimen era una evidencia del contexto de vulnerabilidad y riesgo en el que se desempeñan los periodistas mexicanos.

Y exigieron que el asesinato fuera investigado de forma exhaustiva y se agotaran las líneas de investigación relevantes, incluida la posible relación de su labor periodística.

