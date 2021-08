Asesinaron a balazos al periodista Jacinto Romero Flores en Veracruz

(Foto: Twitter @MeganoticiasXAL)

El periodista, Jacinto Romero Flores, fue asesinado a balazos en la mañana de este jueves cuando circulaba en su automovil en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ya desplegó un operativo táctico en la región y la zona permanece resguadada por elementos de la Policía Municipal y se espera el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En tanto, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, informó que ya se realizan las investigaciones pertinentes para dar con los agresores de Jacinto.

“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune”, publicó en su cuenta de Facebook.

Información en desarrollo...