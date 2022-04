La canción que José Ramón López Beltrán dedicó a AMLO para " imponer el culto a su imagen”: analista

José Ramón López Beltrán trató de animar a la 4T y aliados a no tirar la toalla con la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter / @30JR41_)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, vivió una de sus más amargas derrotas el pasado domingo 17 de abril de 2022, cuando la oposición votó casi unánime contra su Reforma Eléctrica, provocando que fuese desechada al no contar con la mayoría calificada para modificar la Constitución.

Ello provocó una ola de críticas del movimiento político oficialista, y miembros de los partidos aliados, quienes tacharon hasta de “traidores a la patria” a quienes votaron en contra de la propuesta del Ejecutivo Federal en materia energética.

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO, probablemente impulsado por la rabia de la derrota de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, decidió abrir YouTube y poner alguna canción antisistema, de protesta, un rock n roll duro como los que acostumbra de vez en cuando.

Agregó, además, algunos emoji sobre rayos, focos, luces, pilas, antenas, satélites y la bandera de México, dando a entender que su motivo es la derrota de la Reforma Eléctrica. “No importa cuánto lo intenten, no podrán detenernos”.

La canción que José Ramón López Beltrán dedicó a AMLO

Renegades Of Funk de Rage Against The Machine fue la primera en aparecer. Se trata de un cover de Afrika Bambaataa, un MC y Dj clave para el desarrollo del Hip Hop, además de un activista por la paz que utilizó el arte y la música como su principal arma de protesta.

El video, además, nos muestra a uno que otro luchador social de gran fama en el mundo, incluidos rostros conocidos en América Latina como el revolucionario Ernesto “El Che” Guevara, la activista indígena Rigoberta Menchú, o el líder campesino estadounidense César Chávez.

En voz de periodistas especializados en el rock, como Mario Valencia, RATM se trata de “la última gran banda de protesta que logró colocarse en el gusto popular”, además de un grupo de músicos que transmiten un espíritu de rebeldía necesario para luchar en contra del conformismo y la opresión sistemática.

El también director del documental Atrapado en el Metal sobre la escena de Heavy Metal mexicano advirtió en entrevista con Infobae México que esta canción deja ver el verdadero valor que tienen los artistas en una sociedad constantemente en lucha, donde pueden llegar a ser vistos como grandes revolucionarios “a la par de figuras como Malcolm X”.

Por ello, consideró que utilizarla como una especie de himno para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es más como “caer en la retórica de enaltecer su figura” como político, lo que consideró parte esencial de la Cuarta Transformación (4T).

“Un verdadero líder no busca imponer el culto hacia su imagen, sino actuar a beneficio de su comunidad”, aseguró Valencia en entrevista con este medio, luego de considerar que la canción de Bambaataa no puede ser ligada a ningún presidente interesado en “velar por sus propios intereses”.

Además, su lectura sobre las razones que llevaron al hijo mayor de AMLO a dedicarle dicho tema reversionado por RATM, es un “un intento adolescente de ser provocador a través de la música”.

Y lo ligó, en este sentido, por el rencor que pudiera tener por los miembros de la oposición, quienes en fechas recientes lo expusieron por la casa millonaria que habita junto a su esposa, Carolyn Adams.

“Como cuando un joven de secundaria se siente incomprendido y necesita demostrar cierto nivel de superioridad a través de una canción. López Beltrán ha sido uno de los blancos predilectos de la oposición desde el escándalo de la Casa Gris. Al ser este objeto de burla y desdén en redes, utiliza las mismas para demostrar temple”, concluyó el cineasta y analista musical.

