AMLO arremetió otra vez contra Loret de Mola y Claudio X. González por el caso de su hijo José Ramón: “quieren enlodarnos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que en su gobierno no permite que se viole la ley ni se avala “ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen” como el amiguismo, influyentismo, nepotismo, corrupción ni impunidad; al tiempo que arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola y el empresario Claudio X. González “o toda esta gente deshonesta, inmoral que quieren enlodarnos”.

Al ser cuestionado en la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional por el caso de la diputada de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada con coordinadora de Morena en el Congreso estatal y quien -a través de un audio dado a conocer en redes sociales- pidió un “moche” a un proveedor; el mandatario federal admitió que es su sobrina, pero aseguró que sigue manteniendo su postura de cero impunidad ni corrupción.

-¿Ya pidió información al respecto? le preguntó la reportera.

El mandatario volvió a hablar del tema tras ser cuestionado por el caso de su sobrina, la diputada Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas, y quien habría pedido un “moche” a un proveedor. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ARCHIVO)

-”No, pero ya saben cuál es mi postura ¿no?. Cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces puede ser un familiar, cercano, lejano, cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura”, subrayó.

“En este caso lo he estado viendo por los medios, es en efecto una sobrina, porque es hija de una prima-hermana, o sea, la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela.. la abuela de esta diputada y mi madres eran hermanas.. o sea, la mamá de ella es mi prima, pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí por mis giras a Tamaulipas y demás, pero no, no hay ninguna relación. Y además, ni se le puede juzgar sumariamente, se tiene que probar primero; y segundo, no debe de haber impunidad para nadie”, aseguró.

López Obrador comparó el caso de su sobrina con el de su hijo José Ramón, al asegurar que Loret de Mola “y todos esos mafiosos” quieren engañar y confundir a la población.

López Obrador insistió en que Loret de Mola dé a conocer el origen de sus propiedades. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

“Es un poco lo de José Ramón y lo de Loret y lo de todos estos mafiosos, queriendo engañar, confundir, porque tiene 40 años, se casa, se une… su esposa trabajaba en Houston (Texas, EEUU), se van a allá a vivir, rentan una casa y hacen el gran reportaje porque la casa es como las que usan los ‘fifis’, que tiene alberca. Pues es una casa rentada… ah, pero ¿qué le añaden?, que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual nosotros le dimos contratos en exceso. Luego entonces hay conflicto de intereses. Pues ni conozco la empresa petrolera ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien.. no soy corrupto.. y entonces Loret piensa que yo soy como él o Claudio X. González, o toda esta gente deshonesta, inmoral y quieren enlodarnos”, aseveró.

“Pero van saliendo las cosas ¿no?... para ser opositor se necesita tener autoridad moral, un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo y yo he aguantado, resistido, porque tengo un escudo que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Por eso he salido, como decía el poeta, he salido ileso.. y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido. Además tengo mi tribunal que es mi conciencia, que es el que más me importa (...)”, insistió.

López Obrador aseguró que cuando se tiene la conciencia tranquila “se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad”.

AMLO arremetió contra Carlos Loret de Mola y contra el empresario Claudio X. González (izq) al asegurar que son gente deshonesta e inmoral. (Fotos: Cuartoscuro)

“(...) Entonces cómo es que un corrupto como esos, ya el colmo del cinismo, se quiere situar como juez. Ahora estoy esperando a que responda (Loret de Mola) en dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde está ubicado su departamento en EEUU y ‘quién pompó’ y no voy a dejar pasar nada de esto y no es por encono, es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto, son temas importantísimos. Es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer público esto.. son temas importantísimos”, dijo.

Aseguró que se debe seguir ventilando todos los asuntos de corrupción “trátese de quien se trate.. Pensemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad, que la corrupción política”, concluyó.

