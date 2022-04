José Ramón López Beltrán reaccionó a revés contra Reforma Eléctrica: “No podrán detenernos”

José Ramón López Beltrán también dio a conocer su postura tras el revés a la Reforma Eléctrica (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) fue uno de los principales impulsores de la Reforma Eléctrica que se discutió y rechazó este domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados, gracias al pacto realizado por el bloque de la oposición.

En cuanto se dio a conocer el resultado, diversas personalidades afines a la Cuarta Transformación (4T) emitieron su posicionamientos y molestias respecto al resultado. Entre los mensajes se encontró el de López Beltrán, quien muy a su estilo se posicionó respecto a esta discusión.

Por medio de su cuenta de Twitter , misma que ha estado muy activa desde que lo señalaron por conflicto de interés debido al caso de la “Casa Gris”, el mayor de la dinastía presidencial compartió una frase de la canción Renegades Of Funk interpretada por la banda Rage Against The Machine.

No matter how what you try you can’t stop us now! ¡No importa cuanto lo intenten, ya no podrán detenernos!

(Foto: Twitter)

José Ramón no fue el único que, a pesar de esta derrota, alzó la cara y se mostró confiado respecto al futuro. También la diputada Andrea Chávez, quien ha sido elogiada por el propio López Obrador, aseguró que aún falta que la 4T sea juzgada por la historia, pues el acto de hoy quedará en las memorias de las personas, quienes lo recordarán por siempre.

“Aún falta que nos juzgue la historia. No se confíen, el pueblo está despierto y tiene memoria. Hoy terminaron de cavar su tumba. ¡Vende patrias! Esta patria no les pertenece”, redactó la joven política.

Otro legislador de Morena que también se mostró positivo fue Leonel Godoy Rangel, quien adelantó la victoria para la discusión de este lunes, en la que se plantea votar por la Reforma a la Ley Minera, misma que ya no requerirá la mayoría calificada, sólo los votos completos de Morena y sus aliados.

“En la discusión de la Reforma Eléctrica, ganamos la votación (275 vs 223) No alcanzamos la mayoría calificada, pero será suficiente para que el litio, sea propiedad de la Nación. Mañana reformaremos la Ley Minera. La lucha sigue”, compartió el morenista.

Por su parte, la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández, destacó que la mayoría de legisladores votó a favor de la iniciativa del presidente, por lo que se mostró optimista respecto a la discusión de la Ley Minera, la cual se realizará este 18 de abril a partir de las 12:30 pm.

Otros simpatizantes de la 4T también se mostraron confiados (Foto: Twitter)

“La mayoría de legisladores (275) votó a favor de la #ReformaEléctrica. Al ser una reforma constitucional, faltaron 57 votos. La #LeyDeLaIndustriaElectrica y la #LeyMinera defenderán los intereses de la Nación. Hoy el PAN y sus satélites (PRI, PRD y MC) se exhibieron”, compartió desde su cuenta de Twitter.

No obstante estas reacciones, también hubo enojo dentro del partido oficialista. El líder nacional, Mario Delgado Carrillo, quien en su mensaje desde redes sociales afirmó que hubo una “traición” por parte de la oposición, situación que será reclamada en el futuro por el país entero.

“Se consuma la traición a la patria de PRI PAN MC y PRD. El pueblo de México sabrá reclamárselos y cobrárselos a la primera oportunidad. Nos vemos en junio. Hay mucho pueblo para tan pocos traidores. ¡Viva Mexico y su soberanía energética!”, compartió.

Por su parte, Patricia Armendáriz señaló que al menos obtuvieron los avancen es la Ley de la Industria Eléctrica, además de que este resultado hará que las personas cuestionen a los partidos del bloque opositor por votar de esta manera contra la Reforma Eléctrica.

“Ganamos perdiendo. Me hubiera gustado que esto hubiera sido más limpio, pero no lo logramos. Nos quedamos con los avances de la LIE (Ley de la Industria Eléctrica), lo que realmente debimos haber tenido. Lo siento por los otros partidos porque su credibilidad será muy cuestionada en sus estados. Lo siento muchísimo”, declaró la también empresaria.

