Esta fue la petición de José Ramón López Beltrán a Elon Musk: “Debe ser el gran espacio de libertad de expresión”

José Ramón ha sido duramente criticado en Twitter (Fotos: Cuartoscuro/REUTERS)

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le envió un mensaje al empresario sudafricano Elon Musk en donde le pidió que “acabe con toda la guerra sucia” que se generan se genera en Twitter, red social en donde ha sido duramente criticado.

Las declaraciones de López Beltrán se dieron luego de Musk se convirtiera el mayor accionistas de dicha red social. Aunado a ello, el primogénito del Jefe del Ejecutivo dijo que la plataforma debe ser “un gran espacio de libertad de expresión a nivel mundial”.

“Ahora que @elonmusk tiene el 9.4% de las acciones de @Twitter ojalá preste atención, tome decisiones correctas y acabe con toda guerra sucia que se genera a diario. Está red social debe ser el gran espacio de libertad de expresión a nivel mundial. Por el bien de la humanidad”, escribió López Beltrán desde su cuenta personal.

La petición del hijo de AMLO al empresario sudafricano (Foto: Twitter)

Ante ello, cibernautas no desaprovecharon su mensaje para cuestionarle el origen de sus ingresos y el monto de estos: “Mejor dinos en qué trabajas”, “¿De donde sacas el dinero para una vida de rico?”, “Si no te gusta como opera esta red social, no la uses, las reglas son claras”, “Pídele una casa”, fueron algunos de los señalamientos que recibió.

Cabe mencionar que el hijo del tabasqueño ha sido blanco de duras críticas por parte del bloque opositor, periodistas, académicos y usuarios de dicha plataforma en más de una ocasión. Uno de los principales motivos fue el que se diera a conocer que habitó una residencia en Texas, Estados Unidos perteneciente a un ex ejecutivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos millonarios millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el inicio del mandato de su padre. Esta información fue publicada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs.

Asimismo, José Ramón ha sido criticado por sus publicaciones en donde promociona la consulta de Revocación de Mandato, ejercicio democrático con el que los mexicanos decidirán, el próximo 10 de abril, si su padre continúa con su mandato hasta 2024 o es removido a mitad de su sexenio.

López Beltrán ha sido duramente criticado por la "Casa Gris" (Foto: MCCI)

No obstante, el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, López Beltrán hizo un post en donde pidió que “no dejemos de luchar” en favor de las garantías de las mujeres. Este hecho desencadenó una serie de críticas por parte de los usuarios de Twitter, no sólo hacia él, sino también contra las acciones que empleó López Obrado en aquella ocasión previo a las movilizaciones.

Libertad, igualdad, fraternidad, justicia, reivindicación, empoderamiento y amor. No dejemos de luchar. #DiaInternacionalDeLaMujer”, redactó en ese entonces.

El CEO de Twitter confirmó la noticia (Foto: Twitter)

Fue el pasado 5 de abril cuando se dio a conocer que el director general de Tesla será parte de la junta directiva de la red social, según un documento revisado por The Verge que fue enviado ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Posteriormente, Parag Agrawal, CEO de Twitter, confirmó la noticia.

Un día antes, el 4 de abril, Musk anunció que se había hecho del 9.2% de las acciones de la red social, haciendo que se disparara en la bolsa de valores. Además en su cuenta de Twitter señaló que estaría trabajando junto a Parag Agrawal para hacer “mejoras significativas en Twitter en los siguientes meses”.

SEGUIR LEYENDO: