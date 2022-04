Consulado de EEUU en Nuevo Laredo reiniciará sus servicios tras hechos violentos

El próximo 19 de abril se reanurarán los servicios consulares en Nuevo Laredo, luego permanecer suspendidos durante casi un mes (Foto: Twitter@USAConNVL)

Luego del cierre del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a raíz de los hechos violentos registrados en el municipio a mediados de marzo, se informó que a partir del próximo 19 de abril se reanudarán sus servicios consulares.

La reapertura será después de la celebración de los días 14 y 15 de abril (considerados como festivos por la Semana Santa), mientras que el lunes 18 de abril se llevarán a cabo los servicios de rutina.

Asimismo, se informó que este miércoles 13 de abril el Departamento de Estado autorizó el regreso del personal del Consulado General de EEUU en Nuevo Laredo, así como de familiares y miembros del gobierno estadounidense.

Cabe señalar que tras la detención de Juan Gerardo Treviño, “El Huevo” (presunto líder del Cártel del Noreste), el pasado lunes 14 de marzo, se reportaron múltiples hechos violentos en Nuevo Laredo. Usuarios en redes sociales comentaron que se registraron diversas balaceras en el municipio que duraron entre 3 y 4 horas.

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

Fuentes estatales informaron que durante la noche del domingo y madrugada del lunes 14 de marzo, se registraron 30 enfrentamientos entre supuestos sicarios del brazo armado del Cártel del Noreste y el Ejército Mexicano. Incluso, los Puentes Internacionales I y II fueron bloqueados con unidades de transporte incendiadas por un par de horas.

Entre las colonias que presenciaron los ataques más intensos, según medios locales, fueron Buenavista, Nueva Era, Zona Centro, Las Torres y Segundo Anillo Periférico. Por lo anterior, algunas escuelas de la región tuvieron que suspender las clases debido a los hechos violentos y la inseguridad en la zona.

Los ataques llegaron hasta las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos, por lo que declararon una situación de emergencia y solicitaron a los ciudadanos estadounidenses evitar la zona o buscar un refugio seguro, indicaron en sus redes sociales.

De igual manera, informaron que se suspenderían los servicios en sus instalaciones hasta nuevo aviso y las citas programadas para el 14 de marzo iban a ser agendadas. Sin embargo, no fue sino hasta este miércoles 13 de marzo cuando confirmaron la reapertura del Consulado.

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos y recomendaron no viajar a Tamaulipas debido a los altos índices de criminalidad y secuestro. Y recordaron que los viajes de los empleados del gobierno estadounidense están limitados en muchas áreas de México.

Entre las restricciones están que no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no tomar taxis en la calle o avenida y no viajar solos en áreas remotas, pues de acuerdo con la embajada estadounidense, “los delitos violentos como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos, son muy comunes en México”, alertaron.

Por lo anterior, recomendaron reconsiderar viajar a territorio mexicano. Entre las entidades federativas que están catalogadas como inseguras y a las que la embajada de Estados Unidos no recomienda viajar debido a los niveles de secuestro son: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Solamente en dos estados de la República se recomienda tomar las precauciones mínimas necesarias: Campeche y Yucatán.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En cuanto a Tamaulipas, indicaron que las actividades del crimen organizado, como asesinatos, secuestro, desapariciones forzadas y extorsiones, “son comunes a lo largo de la frontera norte y Ciudad Victoria”.

“Miembros fuertemente armados de grupos criminales a menudo patrullan áreas del estado y operan con impunidad, particularmente a lo largo de la región fronteriza desde Reynosa hasta Nuevo Laredo”

Por último, reconocieron que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira hay una mayor capacidad de la aplicación de la ley, por lo que hay una tasa más baja de actividades delictivas en comparación con otras zonas del estado.

