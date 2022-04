Caso Julio Scherer: FGR desistió órdenes de aprehensión contra abogados denunciados por Juan Collado

Juan Collado permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde el año 2019 (Fotoarte: Infobae México)

La Fiscalía General de la República (FGR) frenó la captura de cuatro abogados y un operador financiero denunciados por el empresario Juan Collado por presuntamente haberlo extorsionado. El grupo de litigantes y el contador están supuestamente relacionados con el ex consejero presidencial Julio Scherer.

A través de un oficio fechado el pasado 8 de abril, se ordenó la suspensión de la orden de aprehensión en contra de los tres acusados, Juan Araujo, César González e Isaac Rodríguez. Del mismo modo, se frenó la solicitud de audiencia inicial en contra de David Gómez Arnau que tenía previsto llevarse a cabo este martes 12 de abril de 2022.

Las órdenes de aprehensión de las cuales la Fiscalía General de la República (FGR) desistió, se giraron el pasado jueves 7 de abril después de que por tercera ocasión, la audiencia en contra del grupo de litigantes fuera pospuesta.

La audiencia en contra de los abogados fue suspendida por tercera ocasión el pasado 7 de abril (Foto: Facebook@CJF.GOB.MX)

“Me permito solicitarle que me tenga por desistida de la solicitud de Orden de Aprehensión realizada mediante el oficio 93/2022 del 7 de abril del año en curso, y así mismo en ese acto retiro la solicitud de audiencia inicial señalada para el próximo martes 12 de abril del año en curso en la que se pretendía formular imputación en contra de David Gómez Arnau”, se lee en el oficio consultado por el medio digital Animal Político.

La semana pasada, la audiencia fue pospuesta debido a que la defensa del único implicado que se presentó, David Gómez Arnau, declaró ante el juez que la Fiscalía no le ha proporcionado el expediente completo. Asimismo, los otros tres acusados, Juan Araujo, César González e Isaac Rodríguez, no asistieron a la audiencia en el Reclusorio Norte con el argumento de que se había contagiado de COVID-19; no obstante, solicitaron por la mañana el cambio de defensa.

Ante los hechos, agentes del Ministerio Público consideraron como excusas los argumentos de los acusados y sus respectivas defensas por lo que horas más tarde giraron las órdenes de aprehensión en contra del grupo de litigantes, no obstante, dichas medidas fueron frenadas por la fiscal María Castañón Osorio al día siguiente de su emisión.

De acuerdo con el abogado de Juan Collado, dependerá de la FGR que Julio Scherer declare en la audiencia (Foto: REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES)

Los abogados cercanos a Julio Scherer fueron acusados por Juan Collado, quien está detenido desde 2019 por un presunto fraude en Querétaro, ante la Fiscalía General de la República por presuntamente haber encabezado actos de extorsión en contra de empresarios y profesionales para obtener acciones jurídicas en su contra o que sus actos fueran resueltos favorablemente ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) a cambio de recursos económicos.

De acuerdo con Collado, los abogados le exigieron una millonada cantidad de dinero para frenar las investigaciones en su contra, levantadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto; en específico, le solicitaron entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad, o de lo contrario pasaría lo que resta del sexenio en la cárcel.

Juan Collado denunció a abogados vinculados con Julio Scherer por presunta extorsión, no obstante, la audiencia se ha pospuesto desde el mes de febrero (FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM)

La primera audiencia en contra del grupo de abogados estaba programada para el 28 de febrero, e inició la sesión con los cuatro acusados conectados a través de videoconferencia; sin embargo, la audiencia se detuvo debido a que las partes se acusaron mutuamente de violaciones al procedimiento, reclamos por intimidaciones, violación a la presunción de inocencia, así como de “cobardía”.

Al no llegar a nada, el juez a cargo ordenó retomar la sesión el 8 de marzo con la diferencia de que los acusados deberían de asistir de forma presencial al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte. Sin embargo, en dicha ocasión Isaac Pérez Rodríguez notificó que se había contagiado de COVID-19 y que, por lo tanto, debía permanecer en casa.

Con el fin de no poner en riesgo la salud de los otros tres abogados, el juez anunció un segundo aplazamiento para el pasado jueves 7 de abril, fecha en la que tampoco se llevó a cabo la audiencia pues el grupo de litigantes volvió a utilizar excusas para comparecer ante la justicia.

