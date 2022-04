“Los cenotes que va a destruir”: el irónico comentario con el que Derbez arremetió contra el Tren Maya

El actor se ha convertido en uno de los principales críticos del Tren Maya (Fotos: Instagram@ederbez/Twitter@TrenMayaMX)

Durante las últimas semanas, el actor y productor Eugenio Derbez ha estado en el ojo del huracán debido a que ha sido blanco de duras críticas por parte de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los señalamientos hacia Derbez se han dado por su participación en la campaña “Sélvame del Tren”, la cual trata de frenar la construcción del Tramo 5 Sur de una de las obras insignias de la administración del tabasqueño, el Tren Maya.

En esta ocasión, el intérprete de Ludovico P.Luche utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un irónico comentario acerca del megaproyecto de AMLO, sin embargo, este fue completamente diferente a los otros, ya que utilizó su experiencia en el comedia para darle un toque humorístico.

“Los de Coldplay llevan tanto tiempo en México, que les toco ver como se formaban los Cenotes que va a destruir el Tren Maya”, escribió el actor en redes sociales.

Derbez se volvió a lanzar contra el Tren Maya (Foto: Twitter)

El mensaje de Derbez también se dio como parte de una tendencia en dicha plataforma, con la que sus usuarios se mofaban de los numerosos conciertos que ha dado el grupo británico en algunas ciudades del país como parte de su gira Music Of The Spheres World Tour.

Por otra parte, dichas declaraciones volvieron a ser el motivo por el que el actor recibiera duros comentarios en su contra: “Lamentablemente no llevan tanto tiempo como para haber visto el saqueó inmobiliario y privado por el que se han callado durante años”, " ¿Los de Coldplay sabran que no eres ecologista sino oportunista?”, “Eres un farsante en todo”, “Eres tan falso como los conservadores que siempre han destruido al país”, fueron algunas de las reacciones que los cibernautas emitieron.

La campaña consistió en que diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México participaran en un video con el que exigieron que se frenara la construcción del Tren Maya debido a las probables consecuencias que esta traería consigo. En el audiovisual, además de Derbez, figuraron Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Ana Claudia Talancón, Omar Chaparro, Barbara Morí, por mencionar a algunos.

Algunos de los famosos que participaron en la campaña contra el Tren Maya (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

“Sélvame del Tren” hizo que Derbez se confrontara contra el Jefe del Ejecutivo, a quien le solicitó ser escuchado para dar a conocer su postura sobre el caso.

Asimismo, el actor, productor y director mexicano también dijo que deben oír a los expertos y la gente de la región, los cuales han denunciado que el daño ambiental ya es “irreversible” por la tala de árboles que ha dañado la zona.

“Solo queremos ser escuchados y que tomen en cuenta la opinión de los científicos, de los ambientalistas y de la gente de la región. El daño ecológico sería IRREVERSIBLE”, redactó el famoso el pasado 5 de abril.

AMLO llamó "fifís" a los famosos que participaron en "Sélvame del Tren" (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que luego de que la campaña tuviera gran alcance en redes sociales, durante su conferencia matutina del pasado 23 de marzo, López Obrador llamó a los involucrados “seudoambientalistas” y “fifís”, además de acusar que habrían sido contratados por conservadores para criticar su megaproyecto.

Posteriormente, el actor contestó a las declaraciones del mandatario y aseguró que le dolieron las descalificaciones. Además, aclaró que no recibió ningún pago por participar en esta campaña ambiental.

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, expresó el comediante el 25 de marzo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

