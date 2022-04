Gertz Manero no es utilizado para persecuciones políticas: Sánchez Cordero respondió a senadores de EEUU

(Foto: Twitter/M_OlgaSCordero)

La presidente de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, se sumó este viernes al rechazo del presidente Andrés Manuel Lópéz Obrador a las acusaciones de cuatro legisladores de Estados Unidos que afirman que el gobierno de México utiliza para fines de persecución política a la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero.

A través de un comunicado, la ex ministra aseguró a los senadores demócratas que no se está politizando el trabajo del fiscal Gertz Manero y que su labor no pone en riesgo la dependencia de las instituciones democráticas en México. Para lo anterior, realizó algunas “precisiones” que explicó a través de cuatro puntos resumidos de la siguiente forma:

El primero, señaló que la FGR es una unidad autónoma y separada del poder Ejecutivo debido a que el fiscal es electo por el Congreso con mayoría calificada.

Segundo, dijo que no hay incidencia en el Poder Judicial al argumentar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia favor de las víctimas y contrario a los intereses de Gertz Manero, refiriéndose al caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán.





Más información en desarrollo.