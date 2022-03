Rosario Robles señaló supuesto acuerdo entre Gertz Manero, AMLO y Scherer para encarcelarla

Foto: Infobae

Rosario Robles, ex miembro del gabinete de Enrique Pela Nieto en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que revela las diversas situaciones que la llevaron erróneamente a la cárcel.

La política que permanece en prisión preventiva desde su arresto, acusada de la supuesta omisión de sus funciones al frente de dos secretarías, al mismo tiempo que se desempeñaba la famosa Estafa Maestra de desvíos de recursos públicos a través de diversas Universidades nacionales.

Por su parte, Rosario Robles aseguró en su carta que apenas se enteró de las aseveraciones publicadas por Julio Scherer, ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, mismas que, dijo, le son lógicas porque ella se ha enfrentado a una situación cercana con el fiscal general de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero.

(Foto: Cuartoscuro)

En primera instancia, señaló que si ella está en la cárcel, es porque durante una conversación celebrada entre AMLO, Gertz Manero y Julio Scherer en 2019, antes de que fuera detenida, el ahora fiscal hizo labor de convencimiento a sus colegas para llevarla a prisión con el objetivo de bajarle la moral y terminara acusando a los “peces gordos”.

“Ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria, incluido el juez/sobrino de apellido Padierna para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén”, señaló la ex funcionaria, quien además obvio el hecho de que se trata de la única mujer detenida por la llamada “Estafa Maestra”, y evidenció que dicha investigación ha sufrido varios reveses.

Luego, escribió, quedó todo confirmado cuando el fiscal se presentó ante un público del Colmex en 2020, donde dijo que Robles quedaría detenida hasta que decidiera cooperar con la justicia, tal y como lo Emilio Lozoya, el ex director de Pemex que acuso a diversos funcionarios por casos de corrupción, especialmente ligados al caso Odebrecht.

“Él esperaba que con la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde los ratificara una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó”, redactó Rosario Robles de puño y letra.

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Además, reveló que decidió hacer uso de sus derechos e interpuso una demanda en contra de Gertz Manero, “a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie lo contradice porque le tienen miedo. Nadie lo llama a cuentas”.

También puso en duda el proceso que siguieron para dejarla en prisión, incluidas pruebas como una licencia falsa, así como un juez a modo, sin que yo supiera previamente que se investigaba, sin que tampoco tuviera acceso a la carpeta con el tiempo suficiente, ni la posibilidad de diluir las acusaciones,

“No importó que me presentara a la audiencia voluntariamente. Que estuviera convencida del que “el que nada debe nada teme”, mi suerte estaba echada”, continuó la ex política. “No importó que el delito por el que se me acusa no merezca la cárcel. Ni tampoco que la ASF nunca presentara una denuncia en mi contra, ni siquiera un procedimiento resarcitorio...”

Pero quizás la parte más incisiva fue la de evidenciar que la denuncia que sirvió para su imputación, fue una investigación presentada por la Asociación No Gubernamental de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien tantas veces AMLO se ha referido de manera despectiva, e incluso considerándolo como un movimiento injerencista donde EEUU es quien mueve los hilos.

CIUDAD DE MÉXICO 11SEPTIEMBRE2018.- Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu, acompañada de Fernando Alaniz, en la conferencia de prensa para notificar el factor 2017 de los beneficios del Fondo Minero. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Concluyó en este sentido, que lo único que tienen en su contra es un falso testimonio de un supuesto testigo protegido, quien hasta el momento no ha presentado pruebas ni tampoco se ha presentado a comparecer ante las autoridades correspondientes en el caso de Rosario Robles.

Por último, pidió al presidente López Obrador que paren las injusticias en su contra, y deje de ensañarse con ella y de abusar de su poder, a pesar de que es Gertz Manero quien ha fallado en realidad, pues se han caído importantes casos como el de los inculpados por Emilio Lozoya.

SEGUIR LEYENDO: