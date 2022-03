Ricardo Monreal negó conflicto con AMLO por Reforma Eléctrica: “El mejor que hemos tenido”

López Obrador acusó a Ricardo Monreal de estar desinformado (Fotos: Cortesía Cámara de Diputados // Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de a República, indicó que no confrontaría al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que el tabasqueño acusara al legislador de estar desinformado con respecto a la Reforma Eléctrica.

Durante su conferencia de prensa matutina de este 25 de marzo, López Obrador aseguró que en caso de aprobarse la Reforma Eléctrica, se beneficiará al pueblo de México. Sin embargo, aprovechó para mandar una dura crítica al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la que que lo tachó de “desinformado”.

“Está desinformado porque no hay pérdidas, al contrario gana el pueblo de México, cualquier diputado, senador debería estar pensando lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son negocios públicos”, declaró el Jefe del Ejecutivo.

Ante las declaraciones del tabasqueño, Monreal comentó que tiene clara su posición política y reafirmó su lealtad con el partido guinda.

AMLO defendió la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO)

“Sí escuché la expresión del presidente de la República por la mañana. No voy a confrontarme con él, nunca me voy a separar de su posición política y del Movimiento. No hay ningún desencuentro. Él emitió una opinión, yo no voy a responder, no quiero confrontarme con él. Yo lo reconozco, lo respeto, lo considero el presidente mejor que hemos tenido”, indicó Ricardo Monreal.

Las comentarios del Jefe del Ejecutivo durante la mañanera de este viernes se dieron luego de que Monreal mencionara que tanto en comisiones como en la presentación del pleno, la iniciativa presidencial puede sufrir modificaciones, pues diferentes sectores ven áreas de oportunidad en la redacción final promovida desde el Ejecutivo. Asimismo, espera que en la revisión de la Cámara Alta, se puedan realizar las correcciones correspondientes.

“Recuerden ustedes que renunciamos a la jurisdicción nacional, es decir, que todos los conflictos que se presenten sobre interpretación de leyes, tienen que ser dirimidos en paneles internacionales, en estos lugares de arbitraje internacional, (y) normalmente no nos va bien y son muchos, miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando, si se aprobara en esos términos”, externó Monreal frente a diversos medios de comunicación el pasado jueves 24 de marzo.

Según Monreal, Ignacio Mier preve que el escrito final de la reforma se presenté el próximo 15 de abril (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Asimismo, señaló que tras hablar con Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le indicó que el próximo 15 de abril, tentativamente, será cuando la iniciativa quede lista para ser turnada al Senado.

Además, dijo que es parte de su trabajo en el Senado buscar a los opositores, a los empresarios y expertos en el sector energético y eléctrico para poder nutrir la reforma, esto en aras de generar una iniciativa que sea bien recibida por la sociedad mexicana.

Moreal ve a la Reforma Eléctrica como una oportunidad de entablar dialogo con la oposición (Foto: EFE/Luis Galicia/Archivo)

“Mi posición, en este momento, es que una vez que nos llegue al Senado (la minuta), se tiene que actuar como siempre lo ha hecho, con reposo y con moderación, pero yo voy a hablar con todos los coordinadores para imprimirle el ritmo conveniente a la minuta que nos llegue de la Cámara de Diputados, si es que se aprueba”, sentenció.

Respecto a la aversión que genera la Reforma Eléctrica en las bancadas opositoras, Monreal refirió que con las modificaciones que espera que se plasmen en el texto final, sirvan como herramienta para establecer un diálogo.

SEGUIR LEYENDO: