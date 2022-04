INAI solicitó información al AIFA sobre su sistema de datos biométricos

El comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, señaló que es importante conocer a mayor profundidad la manera en que los datos recogidos por el Sistema E-Gates serán ocupados (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

A raíz de la implementación del programa E-Gates en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a través del cual se recopilarán los datos biométricos de los pasajeros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó al aeropuerto que entregue mayores detalles sobre la operación de dicho programa.

Este sistema es similar a los empleados en diversos aeropuertos internacionales, tales como el de París, Londres, Nueva York y Argentina. Y es que el programa permite que los usuarios agilicen su ingreso a las salas de espera y abordaje en los aeropuertos.

Sin embargo, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez, señaló que es importante conocer a mayor profundidad la manera en que los datos recogidos serán ocupados, pues ante la gran cantidad de información almacenada resulta necesario garantizar la protección de los datos personales para que no se vulneren los derechos de los usuarios.

Y es que un particular solicitó información sobre el sistema E-Gate, pero la respuesta que obtuvo no respondió a lo requerido en un principio, por lo que el solicitante tuvo que interponer un recurso de revisión ante el INAI.

Alcalá Méndez señaló que el AIFA acutó de manera errónea toda vez que se limitó a declarar la inexistencia de la información solicitada por un particualr (Foto: Twitter@INAImexico)

Aunque Alcalá Méndez reconoció que el solicitante no precisó las unidades administrativas a las cuales turnó la solicitud, en alegatos, manifestó que se había turnado a dos unidades adscritas a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). No obstante, no hubo manera de comprobar que, en efecto, se haya consultado a la Dirección de Operación y a la Dirección de Administración de dicha dependencia, así como tampoco se demostró la manera en que estas direcciones realizaron la búsqueda de la información solicitada.

“El AIFA actuó de manera errónea o equivocada, pues en la respuesta primigenia se limitó a declarar la inexistencia de la información, pero omitió dar certeza de la forma en cómo realizó esta búsqueda, es decir, a qué unidades administrativas turnó y con qué criterio llevó esa búsqueda”

Lo anterior se suma al hecho de que en los alegatos se indicó que el sistema E-Gates aún no se ha implementado al 100%, agregó el comisionado. Ante ello, el Pleno del INAI revocó por unanimidad la respuesta que dio el AIFA y le instruyó la realización de una nueva búsqueda de la información que había sido solicitada en las unidades administrativas competentes, “entre las que no podrá omitir la Dirección de Operación y la Dirección de Administración”, se concluyó.

Entre los datos que se solicitaron estaban: saber cómo funcionar el sistema E-Gates; qué dependencias resguardará los datos recopilados (o si el gobierno lo hará); en caso de que sea un particular, qué empresa operaría los datos y por cuánto tiempo; los fines por los que serán utilizados los datos biométricos; cuánto tiempo quedarán resguardados y el Aviso de Privacidad de este sistema.

Con el sistema E-Gates, los usuarios del AIFA podrán ingresar a la sala de espera de abordaje sin la necesidad de mostrar otro documento (FOTOS: INFOBAE)

De acuerdo con Adrián Alcalá, el sistema E-Gates consta de siete pasos:

1.- Gestión del consentimiento

2.- Asociación al pase de abordar.

3.- Digitalización y verificación del pasaporte del pasajero.

4.- Lectura y verificación del pasaporte digital.

5.- Captura del rostro del pasajero en un módulo; o bien, la toma de una selfie en su celular.

6.- Comparación del registro.

7.- Creación del registro digital del pasajero.

Así, con estas medidas cumplidas, los usuarios del AIFA podrán ingresar a la sala de espera de abordaje sin la necesidad de mostrar otro documento, lo que agiliza el flujo de los pasajeros en el aeropuerto.

