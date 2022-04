Denise Dresser arremetió contra Sheinbaum por apoyo a Reforma Eléctrica: “Violando la Constitución”

La politóloga descalificó el actuar de la mandataria capitalina (Foto: Gobierno CDMX/Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser se lanzó contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la tarde del pasado 6 de abril encabezó un evento en el Monumento a la Revolución en apoyo a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde se ha posicionado como una de las más férreas críticas de las acciones de López Obrador como Jefe del Ejecutivo, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la escritora descalificó el actuar de la mandataria capitalina.

“Estoy aquí como ciudadana, pero también cómo jefa de gobierno, violando la Constitución, ignorando la veda electoral, haciendo proselitismo político impedido por la ley, porque al igual que el presidente que venero, la legalidad no me importa, ni me importará si soy presidenta”, escribió Denise Dresser en redes sociales.

Usuarios de redes sociales criticaron la postura de la politóloga, mientras que otros la secundaron (Foto: Twitter)

Tras el comentario de Dresser, usuarios de dicha red social respaldaron a la Jefa de Gobierno de la capital del país, sin embargo, también hubo algunos que coincidieron con la politóloga: “Las fantasías de la Dra. Fakenews Dresser, experta en todo, activista, economista, ambientalista pero oportunista”, “No ha entendido usted que la política está por encima de todo”, “Es claro el mensaje y las intenciones de Morena, buscan que el INE haga su trabajo como manda la ley para poder irse contra ellos y desaparecerlo”, fueron algunas de las reacciones por parte de los cibernautas.

Quienes también criticaron a la mandataria capitalina fue Gibrán Ramírez Reyes, ex candidato a la dirigencia nacional del partido guinda; los periodistas Azucena Uresti, Joaquín López-Dóriga y Sergio Sarmiento, Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional (PAN); Salomón Chertorivsky, del Movimiento Ciudadano (MC), entre otros.

“Oye @Claudiashein, ¿y cuándo vas a apoyar a los capitalinos? Así cada año de tu mal gobierno: 70 Feminicidios 1,300 Asesinatos 6,500 Robos a casa habitación 8,000 Robos en transporte público 27,000 Robos a transeúnte Por eso Morena perderá la CDMX en 2024″, redactó la senadora panista.

Kenia López Rabadán fue una de las que también se lanzó contra Sheinbaum (Foto: PAN)

Por otra parte, durante el evento en el Monumento a la Revolución participaron diversas personalidades de la 4T, entre los que destacaron: Epigmenio Ibarra, productor; Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; Luisa María Mercado, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia; Martí Batres, secretario de Gobernación de la CDMX; por mencionar algunos.

Durante su participación, la Jefa de Gobierno de la capital del país aseguró que se encontraba en el evento como funcionaria y como ciudadana, porque fue electa para representar la voluntad popular.

Sheinbaum Pardo recordó el periodo neoliberal en México y cuestionó la forma en que las empresas privadas comenzaron a comprar las instituciones del Estado; sin embargo, sentenció la descomposición social que, desde su perspectiva, se ha profundizado desde el sexenio de Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto.

En el evento encabezado por la Jefa de Gobierno también participaron diversas personalidades de la 4T (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Asimismo, puntualizó que la Reforma Eléctrica es una gran oportunidad para recuperar la soberanía nacional, ya que dejará a un lado los cambios del 2013 en donde, según sus declaraciones, se debilitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Queremos energías limpias sin el saqueo”, sentenció Sheinbaum Pardo ante los militantes de la 4T, a los que, además, les pidió aplausos para los legisladores que votarán a favor de la Reforma Eléctrica, sin importar el partido político al que pertenezcan.

