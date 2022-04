Cómo recuerda Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim, a sus padres: “eran unos tipazos”

Arturo Elías Ayub es yerno de Carlos Slim Helú, el empresario más rico de México. Foto: Facebook/Carlos Slim

Uno de los empresarios más conocidos y simpáticos de México, sin duda alguna, es Arturo Elías Ayub, quien ganó popularidad tras participar en varias temporadas del reality show Shark Tank, en donde fue panelista al lado de otros importantes empresarios del país, como Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value; Rodrigo Herrera Aspra, dueño de Genomma Lab y Patricia Armendáriz, actual diputada de Morena.

Además, Arturo Elías Ayub está casado, desde hace 26 años, con Johanna Slim Domit, la hija menor del empresario mexicano Carlos Slim Helú, dueño de importantes empresas como Grupo Carso, América Móvil y Grupo Sanborns, además de ser, desde hace varios años, la persona con más dinero en México, pues su fortuna asciende, según el último listado dado a conocer por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, en más de USD 80 mil millones.

Aunado a esto, Elías Ayub es considerado una persona sencilla y carismática, pues cuando está frente a las cámaras, se muestra despreocupado y sonriente.

El pasado mes de enero, el empresario recibió un duro golpe, pues se informó sobre la muerte de su madre, Sylvia Ayub. Dicha noticia se dio a conocer por medio de una esquela publicada por Fundación Telmex Telcel, en la que escribieron “...lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Doña Sylvia Ayub de Elías. Enviamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a la Familia Elías Ayub, por esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Elías Ayub lleva 26 años casado con Johanna Slim Domit. Foto: Instagram @arturoelias

En fechas recientes, el empresario fue entrevistado por la periodista Elisa Alanís, en donde platicaron sobre varios temas, entre ellos, justamente cómo el extiburón recordaba a sus padres. En la entrevista, la periodista le pregunta que cómo fue su vida en familia, con sus padres y hermanos, a lo que el empresario responde que “mi papá y mi mamá eran unos tipazos, los dos, cada uno a su estilo, pero yo, además de que los amé locamente, les aprendí muchísimo, les aprendí a vivir la vida, que eso es lo más difícil de aprender, yo creo Eliza, y vivir la vida con alegría y disfrutando las cosas más chiquitas y más sencillas”, explica el empresario, quien califica a sus padres de haber sido “fuera de serie”.

La periodista menciona que lo de su mamá es muy reciente, y le pregunta que cómo la recuerda. Elías Ayub responde que su mamá vivió una vida “increíble, muy alegre, era una chinampina mi jefa, no paraba un segundo. ¿Ma´ te voy a ver? No, voy a comer con no sé quién ¿Ma´ te voy a ver? Tengo cena con no sé quién, tengo fiesta acá, ¿Sabes? Pero al mismo tiempo era una señora preocupadísima por los demás, toda su vida, por ejemplo, fue voluntaria de la Cruz Roja, toda su vida, te estoy hablando de 70 años de su vida, tuve la gran fortuna de tener a mi mamá 94 años, que yo creo que cualquiera lo firmaríamos, y bueno, me duele el corazón y el alma como no te imaginas, pero estoy tranquilo porque tuve una gran jefa”.

Alanís, posteriormente, le pregunta sobre cómo era su padre. “(...) Te voy a decir una cosa que no me vas a creer, yo estaba bien chavo cuando murió mi papá, tenía 22 años (...) yo nací cuando mi papá cumplió 50, y mi papá murió de 72, muy joven, además toda su vida estuvo perfecto de salud, de repente una enfermedad muy rápida, pero mi papá, en 22 años, nunca lo oí levantar la voz, jamás, ni a mí ni a nadie, todos nos enojamos y hemos gritado, ¿no? Bueno, nunca jamás lo escuché levantar la voz, nunca en 22 años, así era mi papá”.

Arturo menciona que su mamá, al contrario, era quien lo regañaba. “(...) Además yo era malísimo en la escuela, entonces era un tema horrible, pero si mi papá te decía: oye, siéntate que quiero platicar contigo, oye creo que hiciste mal, tal tal tal, bueno, la peor regañada del mundo, te hacía sentir en el cielo junto a que se sentara, te viera a los ojos y te dijera: oye Arturo, creo que estás haciendo mal esto, por esto, por esto, por esto”.

Dice que cuando su padre le hacía ver sus errores, se preguntaba por qué había hecho mal las cosas si su papá tenía tanta razón.

SEGUIR LEYENDO: