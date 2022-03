Arturo Elías Ayub: de qué se arrepiente el yerno del empresario Carlos Slim

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más reconocidos de México.

Uno de los empresarios más simpáticos y conocidos en México, sin duda alguna es Arturo Elías Ayub, quien además de estar al frente de algunas de las empresas más importantes del país, es yerno de la persona más acaudalada de México, Carlos Slim Helú, pues está casado con su hija menor, Johanna Slim Domit, con quien tiene tres hijos.

Elías Ayub participó en el programa Shark Tank, en donde fungió como panelista o “tiburón” por varios años, sin embargo, recientemente anunció su salida del programa.

El empresario estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, sin embargo, a pesar de que terminó una carrera universitaria, en varias ocasiones ha declarado que la escuela nunca fue lo suyo, pues en vez de estudiar, prefería hacer negocios.

Elías Ayub fue entrevistado recientemente por la periodista Elisa Alanís. En dicha entrevista habla sobre el tema, y menciona que se arrepiente de no haber aprovechado sus estudios. En la charla, la periodista le pregunta que por qué no le gustaba, a lo que el responde que “la odiaba con toda mi alma”.

Elías Ayub es yerno del empresario Carlos Slim y se encuentra al frente de algunas de sus empresas. Foto: Facebook/Carlos Slim

Menciona que ningún grado escolar le gustó nunca, y que incluso la universidad lo aburría mucho. “Me aburría mucho y me iba a hacer negocios, te estoy hablando desde sexto de primaria”, menciona el yerno de Carlos Slim.

Apunta que estudió, la primaria, en la Escuela de la Ciudad de México, en Polanco; la secundaría y prepa en el Colegio Cumbres. Explica que todas sus escuelas las odió, sin embargo, hizo muy buenos amigos en ellas. “Me arrepiento de haber sido tan mal estudiante, te lo tengo que decir, me arrepiento porque, aunque muchas veces parece que te están enseñando cosas que nunca vas a usar en tu vida, y que muchas veces parece que estás perdiendo el tiempo, y luego eres tan arrogante que crees que eres tan listo para no necesitarlas, y no es cierto (...) entonces por eso sí me arrepiento un poco, pero al mismo tiempo, te digo, yo cuando iba en tercero de secundaria tenía una comercializadora con 15 gentes trabajando para mí, en tercero de secundaria”, expone el empresario.

La periodista le pregunta que si esto lo trae de su padre, a lo que el empresario dice que siempre le gustó mucho, y que sin duda, esa parte, venía de su papá y abuelos.

Elisa Alanís le pregunta que si nunca quiso estudiar otra cosa, a lo que el ex participante de Shark Tank dice que todos los días. “Todos los días lo pienso y todos los días lo hago, o sea, todos los días me gusta aprender cosas nuevas, y busco donde estudiarlas, y hoy, es una maravilla, porque si quieres saber de metafísica, o si quieres saber de astronomía o de cocina, o de lo que se te ocurra, estás a dos clicks de distancia, es increíble; y si lo quieres leer o lo quieres escuchar o lo quieres ver en un video, pues tienes todas las posibilidades”.

Arturo Elías Ayub está casado con Johanna Slim, con quien tiene tres hijos. Foto: Instagram @arturoelias

El empresario menciona que las plataformas que tienen en la Fundación Carlos Slim, “tienes desde Khan Academy, que te enseña a sumar dos más dos, y que te enseña a leer un estado de resultados, hacer un balance, o sea, todo, hasta Coursera, MAT y Harvard, la verdad es que tienes todo en la palma de tu mano, en el celular”.

A pesar de que Ayub dice que no le gustó nunca la escuela, apunta que hay una excepción, pues también estudió en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), el cuál sí le gustó cursar. “Yo creo que ya estaba más grande, y lo que me gustó mucho fue el método de estudios del IPADE (...) que eran estos casos prácticos, te ponían o te daban un librito de qué pasó en una empresa, como en Harvard, es el mismo método, y te decían: vamos a analizar el tema de Recursos Humanos, así es que léete esto, y entonces veías que corrieron a no sé quien, pero contrataron por qué a quién, en casos reales de empresas reales; a mí me pasa hasta con las películas, yo veo películas de ficción y no me gustan, y si sale el monstruo y se come a alguien, no me gusta, y en cambio a mí las películas que son como de la vida real, y está en Nueva York y toma el taxi amarillo, son las que me gustan, y es lo mismo, aquí en el IPADE son casos reales de empresas reales, en donde te sentabas con un grupo de gente a discutir qué hubiera hecho cada quién, entonces ese sí me gustó”, concluye el empresario.

