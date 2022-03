Carlos Slim: cómo es trabajar con el magnate, según el extiburón Arturo Elías Ayub

Elías Ayub es parte de la directiva de algunas empresas de Slim. Foto: Facebook/Carlos Slim

Carlos Slim es la persona más rica de México, y una de las más ricas de todo el mundo. Sin duda alguna, el magnate ha sabido en donde invertir su dinero para que este crezca de una forma espectacular.

Según el último listado de la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes, Slim cuenta con una fortuna de USD 55 mil 930 millones, y se encuentra en la posición 16 entre las personas más acaudaladas de todo el mundo.

El magnate es dueño de diversas empresas, como Grupo Carso, América Móvil y Telmex. Al frente de sus empresas, tiene a personas que son de toda su confianza, por ejemplo, sus hijos. Sin embargo, otra de las personas que es parte de las directivas de algunas de sus empresas, es el esposo de su hija menor Johanna Slim Domit, el empresario Arturo Elías Ayub, quien es miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso, de Grupo Financiero Inbursa, América Móvil y Telmex. También es Director General de Fundación Telmex Telcel y presidente del Instituto Telmex del Deporte.

En fechas recientes, Elías Ayub tuvo una charla con la periodista Elisa Alanís, a quien contó varias cosas sobre su vida personas y laboral. Por ejemplo, el empresario contó que a su esposa le gusta mucho bailar, pero a él no, sin embargo, ambos son muy “fiesteros”.

Carlos Slim es la persona más acaudalada de México. Foto: Cuartoscuro

En la entrevista, Alanís le pregunta sobre qué implicaba ser parte de una familia tan poderosa en México y el mundo. A esto, el empresario responde que es una enorme responsabilidad.

“De repente te ponen en las redes: tú porque eres el yerno de Slim, y no tienen la más remota idea de la gran responsabilidad que implica, para quien está educado así, y sin duda, para sus hijos, para sus yernos, que tenemos una educación de trabajo duro, de valores, de amor a México, de sencillez, de hacer las cosas de una manera, implica una gran responsabilidad, porque si tuvieras una educación de: qué padre, vámonos a gastar la lana y vamos a un yate en Ibiza (...) no sé qué implicación tendría en ese sentido, pero a mí me educaron, y a los hijos del ingeniero los educaron de una manera en donde sentimos de verdad aquí adentro una profunda responsabilidad con México, para empezar, una profunda responsabilidad con todos los empleos que se generan en este grupo, con cada una de las personas que trabaja aquí, estás hablando de más de 300 mil empleos”, explica el empresario.

La entrevistadora le pregunta a Elías Ayub que cómo es Carlos Slim como jefe. “Es duro, a veces, es muy amoroso, no conmigo por ser su yerno, con la gente que trabaja con él en general, yo creo que se encariña mucho con la gente, pero es duro, y sabes que pasa, que luego hay que conocerlo para entenderlo, porque luego el ingeniero se desespera muy rápido, y se acelera, pero porque es un cuate que piensa más rápido que tú, literal, no es un decir, entonces lo que tú le estás platicando, pues el ya fue y vino 18 veces pero no creas que te lo digo así como... no no no, 18 veces, o sea, tú empiezas a platicar y él ya sabe en qué vas a terminar, entonces de repente se desespera un poco”.

Menciona que cuando le agarras el modo de quitar lo intrascendente, hablando de negocios, como jefe, y llevar las cosas al grano, entonces es más fácil llevar la reunión.

La entrevistadora le cuestiona que si en eventos familiares, como navidad o año nuevo, hablan de negocios o se desconectan totalmente de esos temas de trabajo, a lo que Elías Ayub responde que si sale el tema sí, pero sino, no.

SEGUIR LEYENDO: