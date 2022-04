Alfredo Adame: la valiosa colección de armas que posee el polémico actor

Alfredo Adame se ha visto envuelto en diversas polémicas. Foto: Infobae México.

Una de las celebridades del medio del espectáculo más polémicas que hay en México, es el exconductor del programa matutino Hoy, Alfredo Adame, quien apenas el pasado martes volvió a hacerse viral tras protagonizar una pelea en una conferencia de prensa.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Adame da de qué hablar, ya sea por sus declaraciones, peleas, o hasta por buscar ser político. Una de las peleas que más llamó la atención del exgalán de telenovelas, fue la que protagonizó el pasado mes de febrero, cuando peleó contra una familia en una importante avenida de la Ciudad de México (CDMX).

Esa ocasión, Adame fue cuestionado, pues se dijo que portaba un arma de fuego, sin embargo, el actor desmintió esa suposición, pues dijo que a pesar de tener armas, nunca carga con ellas. Tras los hechos y acusaciones, el exconductor de televisión decidió llamar a una conferencia de prensa, en donde mostró todas las armas que tiene, e incluso reveló cuánto ha gastado en su colección actual.

El exconductor exhibió las armas con las que cuenta, y que guarda en una caja fuerte de su casa con un candado de seguridad, como él mismo declaró en aquella ocasión. Además, mostró los permisos de posesión con los que cuenta y que se encuentran vigentes y están en orden.

El pasado mes de febrero, Adame mostró su colección de armas a los medios de comunicación. Foto: captura de pantalla

Adame detalló que tiene diversas armas, como rifles de alto poder, escopetas de tiro deportivo al disco y pistolas. Estas fueron mostradas ante las cámaras de los medios de comunicación que se dieron cita en el hogar del exconductor, ubicada al sur de la Ciudad de México. Así mismo, presumió la gran cantidad de municiones con las que cuenta, para las cuales también tiene un permiso.

“Yo ando en las armas desde los sietes años, iba a tirar con mi abuelo, con mi papá”, dijo el actor, quien además agregó que está a favor de que las mujeres tengan armas calibre .380, pues consideró que pueden utilizarlas en algún posible ataque.

Adame agregó que su colección actual tiene un valor aproximado de 2 millones de pesos, sin embargo, contando permisos, municiones, mantenimiento y demás, declaró que en toda su vida ha gastado más de 25 millones de pesos en la compra de armas de fuego.

Adame también dijo que una persona puede tener hasta 10 armas, con sus respectivos permisos. En un programa de espectáculos, Adame declaró que “no soy un traficante de armas. Yo lo que tengo son armas de tirador; voy a tres campos de tiro en el Estado de México, voy a otros dos campos de tiro que están al lado de Tres Marías. Y durante muchos años fui a concursos de tiro”.

Adame aseguró que su actual colección de armas está valuada en 2 millones de pesos. Foto: Impresión de pantalla.

Última pelea de Alfredo Adame

El pasado martes, se suscitó un enfrentamiento a golpes, en donde los protagonistas fueron el actor Alfredo Adame y el abogado de Carlos Trejo. La pelea se llevó a cabo en una conferencia de prensa que estaba dando el actor, y en donde los resultados no lo favorecieron.

Adame se encontraba haciendo algunas declaraciones con los medios de comunicación en un restaurante, cuando fue interrumpido por el abogado del “Cazafantastas” Carlos Trejo.

El abogado, de apellido Montalvo, acusó a Adame de no haberse presentado a la pelea que se llevaría a cabo entre él y su cliente, en agosto de 2019, la cuál, incluso, fue denominada “la pelea del siglo”. Esto, luego de que el actor declarara que la pelea no se había llevado a cabo por exigencias de Trejo. “Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar”, aseguró. “Pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera”, añadió.

Sin embargo, Montalvo se levantó de su asiento y gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”.

El pasado martes, durante una conferencia de prensa, el actor protagonizó una pelea contra el abogado de Carlos Trejo. Foto: Infobae México.

Adame se levantó de su asiento y se dirigió contra él, pese al intento de otras personas por detenerlo. Parece que el actor trató de aplicar su técnica de la “patada de bicicleta”, misma que usó en su famosa pelea callejera. Sin embargo no alcanzó a conectar al abogado y, al tratar de pasar entre las sillas del restaurante, terminó tropezándose y en el suelo, por lo que tuvo que ser ayudado por otras personas para levantarse.

Por supuesto, las burlas y los memes se desataron de inmediato.

