Morelos: vincularon a proceso por segunda ocasión a ex titular de Hacienda del estado

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos vinculó a proceso por segunda ocasión al ex secretario de hacienda del estado y a otros tres funcionarios (Foto: Twitter / @JorgeMichelLuna)

La Fiscalía Anticorrupción (FA) de Morelos informó que obtuvieron por segunda ocasión la vinculación a proceso en contra del ex secretario de Hacienda del gobierno del estado y de otros tres funcionarios por presuntamente haber pagado más de 32 millones de pesos a una empresa por la compra de papelería que nunca fue entregada.

A través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción (FA) detalló que las autoridades encontraron como determinantes las pruebas documentales y testimoniales presentadas en contra de Jorge Michel Luna, así como del tesorero general, Armando Sanders; el subsecretario de Presupuesto Jorge Sánchez, y el director general, Carlos Rodríguez.

“Un Juez vinculó a proceso al ex secretario de Hacienda de Morelos, Jorge “N”, por el delito de Peculado Agravado y a Armando “N” ex tesorero general por Ejercicio Indebido del Servicio Público, al igual que Jorge “N” ex subsecretario de presupuesto y Carlos “N” ex director general de presupuesto”, comunicó la Fiscalía Anticorrupción (FA) de Morelos.

El funcionario trabajó en el estado de Morelos durante el gobierno de Graco Ramírez (Foto: Twitter / @eolopacheco)

Presuntamente, los cuatro ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez pagaron 32 millones 889 mil pesos por papelería a la empresa Bonette Logística Comercial S.A. de C.V., disponiendo indebidamente de recursos de una partida destinada al pago de ayudas sociales, hasta el momento no existe evidencia de que el material haya sido entregado.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción (FA), fue en el 2017 cuando los entonces funcionarios públicos autorizaron pagos a la empresa, superiores a los montos establecidos para la compra de papelería del poder Ejecutivo, realizando 82 pagos, algunos de ellos mayores a los dos millones de pesos, sin involucrar a la Unidad de Procesos de Adquisición y Contratos (UPAC). Del mismo modo, se detalló que no existe registro de solicitud de papelería; por lo que no se cumplieron los procesos que regulan estas compras y sus montos, y tampoco se revisó el suministro del material y su ingreso a los almacenes.

Por este motivo, un juez de la entidad determinó vincular por segunda ocasión a los ex funcionarios y otorgó tres meses para el cierre de la investigación.

Esta es la segunda ocasión que se le acusa al ex funcionario del uso indebido de recursos públicos (Foto: Twitter / @JorgeMichelLuna)

El pasado 15 de marzo, la misma dependencia estatal informó que Jorge Michel Luna y otros dos ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez fueron vinculados a proceso por presuntamente haber pagado 21 millones de pesos a una empresa por la compra de papelería que nunca existió. De acuerdo al comunicado de la Fiscalía Anticorrupción (FA), el ex secretario de Hacienda fue imputado por los delitos de Peculado y Ejercicio Abusivo de Funciones mientras que al entonces tesorero general Armando Sanders se le atribuyó el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público.

En dicha ocasión, presuntamente Michel Luna pagó 21 millones 735 mil pesos por la compra de papelería de forma irregular, pues no existió un contrato que validara la transacción, ni evidencia de que los bienes fueron entregados por la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V.

Durante la audiencia celebrada el lunes 14 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción (FA) presentó más de 30 datos de prueba, documentales y testimoniales, para demostrar que los ex servidores públicos presuntamente cometieron los delitos señalados, ya que autorizaron 76 pagos a la empresa referida, durante el año 2017 para erogar un total de 21 millones 735 mil pesos.

Al respecto, el juez impuso a los ex funcionaros medidas cautelares como la firma periódica mensual y la prohibición de salir del país.

Diversos funcionarios de Graco Ramírez han sido investigados por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos (Foto: Twitter / @gracoramirez)

Graco Ramírez fue gobernador del estado de Morelos en el periodo 2012-2018 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin embargo, este 2022 al menos 6 funcionarios de su administración han sido investigados y vinculados a proceso por la Fiscalía Anticorrupción (FA) del estado. Tal es el caso de Topiltzin Contreras, ex secretario de desarrollo sustentable de la entidad, quien fue acusado del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, al igual que Iván “N”, ex subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y Noé “N”, ex director general de Gestión Ambiental.

Presuntamente, los ex servidores públicos entregaron sin funcionar una planta de valorización de residuos sólidos ubicada en Xochitepec por lo que un juez del estado otorgó cuatro meses para la investigación, así como quedó vigente la medida cautelar de no salir del país. Cabe mencionar que esta es la tercera vinculación a proceso que el ex secretario de desarrollo sustentable del estado de Morelos enfrenta por delitos de la misma índole.

