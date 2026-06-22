México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: CONFIRMAN nueva fecha de registro para estudiantes de nivel básico y preparatoria

Ambos programas entregan un apoyo de forma directa y sin intermediarios bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar

Guardar
Google icon
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha en la que se abrirá un nuevo periodo de registros para todas las becas federales que otorga el gobierno de México (Presidencia)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha en la que se abrirá un nuevo periodo de registros para todas las becas federales que otorga el gobierno de México (Presidencia)

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha en la que se abrirá un nuevo periodo de registros para todas las becas federales que otorga el gobierno de México.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este lunes 22 de junio, el titular de los programas señaló que en septiembre de 2026 se abrirá una convocatoria para las becas Rita Cetina, Benito Juárez y todas las demás.

PUBLICIDAD

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de los programas

Ambos programas entregan un apoyo de forma directa y sin intermediarios bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia otros 700 pesos adicionales por cada alumno extra que esté registrado.

La finalidad de ambas iniciativas es evitar la deserción escolar y apoyar con este beneficio económico a los alumnos para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

PUBLICIDAD

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden cobrar su apoyo a través de la tarjeta Bienestar (X/@Beca)
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden cobrar su apoyo a través de la tarjeta Bienestar (X/@Beca)

¿Cómo registrarse a las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Tomando en cuenta convocatorias anteriores, el registro para ambas becas se realiza en sus plataformas oficiales: www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

A continuación, es necesario crear una contraseña segura y guardarla en un lugar confiable. Para finalizar, se debe aceptar el Aviso de Privacidad, completar el Captcha y seleccionar la opción de finalizar el trámite.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Impacto social de las Becas del Bienestar

La política de Becas para el Bienestar se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años. Al finalizar 2025, el número de beneficiarios de los tres apoyos educativos más relevantes alcanzó los 13 millones, con una inversión superior a los 128,000 millones de pesos.

Dentro de este total, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contó con la participación de más de 40,000 jóvenes.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Benito Juárezregistros2026septiembreBecasBecas del BienestarProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México presiona a Canadá: Bárcena presentó lista de mineras con pendientes ambientales al gobierno de Carney

En conferencia matutina, se informó que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entregó al gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney un listado de empresas mineras con problemas ambientales en México

México presiona a Canadá: Bárcena presentó lista de mineras con pendientes ambientales al gobierno de Carney

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: “Falso” que los recursos económicos sean para la CNTE, aclara la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 22 de junio: “Falso” que los recursos económicos sean para la CNTE, aclara la mandataria

Gobierno de México aclara destino de los 800 mdp: “No tienen nada que ver con la CNTE”

La presidenta aclaró en la mañanera que los recursos van directo a las escuelas de Oaxaca, no al gremio; el debate surgió tras el acuerdo que firmó Mario Delgado para levantar el plantón

Gobierno de México aclara destino de los 800 mdp: “No tienen nada que ver con la CNTE”

Lluvias intensas azotarán sur de México por ondas tropicales 9 y 10: así será el clima hoy lunes 22 de junio

Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas; mientras tanto, persistirá la onda de calor en el norte del país

Lluvias intensas azotarán sur de México por ondas tropicales 9 y 10: así será el clima hoy lunes 22 de junio

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá mensaje oficial mientras solo existan cifras preeliminares en las elecciones colombianas

México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

Un arma calibre 9mm, reportes de disparos y un francotirador sin rostro: qué se sabe de los ataques en la vía Atlixcáyotl en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 22 de junio: ONU documenta presencia de cárteles mexicanos en América, Europa y otras regiones

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su último informe

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Rey Grupero hace desgarradora confesión sobre el abuso que vivió en su niñez: “Batman nunca llegó”

Adrián Marcelo le responde a Gala Montes ante acuerdo de paz por el Mundial 2026: esta es su condición

La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

¿Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba? ‘El Pirruris’ resultó lesionado tras un fuerte accidente

Dan Reynolds sorprende en Monterrey: Vocalista de Imagine Dragons se pone la camiseta de México y canta “Cielito Lindo”

DEPORTES

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

Colombia convoca a banderazo en La Minerva de Guadalajara

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

César Arturo Ramos pitará el encuentro entre Escocia y Brasil del Mundial 2026

México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026