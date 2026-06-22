Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: CONFIRMAN nueva fecha de registro para estudiantes de nivel básico y preparatoria

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha en la que se abrirá un nuevo periodo de registros para todas las becas federales que otorga el gobierno de México (Presidencia)

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha en la que se abrirá un nuevo periodo de registros para todas las becas federales que otorga el gobierno de México.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este lunes 22 de junio, el titular de los programas señaló que en septiembre de 2026 se abrirá una convocatoria para las becas Rita Cetina, Benito Juárez y todas las demás.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de los programas

Ambos programas entregan un apoyo de forma directa y sin intermediarios bimestral de 1,900 pesos a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la beca Rita Cetina otorga a cada padre de familia otros 700 pesos adicionales por cada alumno extra que esté registrado.

La finalidad de ambas iniciativas es evitar la deserción escolar y apoyar con este beneficio económico a los alumnos para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden cobrar su apoyo a través de la tarjeta Bienestar (X/@Beca)

¿Cómo registrarse a las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Tomando en cuenta convocatorias anteriores, el registro para ambas becas se realiza en sus plataformas oficiales: www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx. El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

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A continuación, es necesario crear una contraseña segura y guardarla en un lugar confiable. Para finalizar, se debe aceptar el Aviso de Privacidad, completar el Captcha y seleccionar la opción de finalizar el trámite.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Impacto social de las Becas del Bienestar

La política de Becas para el Bienestar se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años. Al finalizar 2025, el número de beneficiarios de los tres apoyos educativos más relevantes alcanzó los 13 millones, con una inversión superior a los 128,000 millones de pesos.

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Dentro de este total, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contó con la participación de más de 40,000 jóvenes.