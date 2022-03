Morelos, sexto estado con mayor número de homicidios dolosos durante la administración de la 4T

Conferencia presidencial del 25 de marzo de 2022, desde Morelos. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

Desde la Cuernavaca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en presencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco y el gabinete de seguridad federal dieron parte al informe de seguridad de la entidad. En él, se dio cuenta de que el estado es el sexto con mayor incidencia de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Fue el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien presentó el recuento de los datos en la actual administración (toda la información corresponde al periodo de diciembre de 2018 a febrero de 2022). Las referencias son en relación a las investigaciones recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A pesar del discurso que Cuauhtémoc Blanco sostiene sobre el trabajo de seguridad que se realiza en la demarcación que gobierna, la realidad en cuanto a datos oficiales demuestra que Morelos está presente en los primeros lugares en cuanto a cantidad carpetas de investigación por delitos de alto impacto.

“Gracias al trabajo de coordinación y de operación de inteligencia con institutos federales en los últimos meses logramos anular y llevar ate la justicia importantes objetivos generadores de violencia en Morelos. Con ellos demostramos que no hay intocables y no hay lugar para la impunidad”, dijo el mandatario y ex futbolista profesional.

Es entonces que tan sólo en febrero se tienen registrados los siguientes datos: cuatro eventos por secuestro (cinco en 2022), 214 robos de vehículos (389 en 2022), 67 homicidios dolosos (144 en 2022), 9 robos de transporte (23 en 2022), 127 robos a casa habitación (257 en 2022), diez extorsiones (21 en 2022) y uno de trata de personas. El recuento de delitos de impacto en el mes es de mil 313 para un total anual de 2578.

