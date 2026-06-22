Sheinbaum responde a críticas de inseguridad: “Lo que se vive en México no se vive ni en EU ni en Canadá”

El líder opositor canadiense, Pierre Poilievre, utilizó a México como referencia durante una rueda de prensa para contrastar problemas de seguridad y condiciones sociales. (Imagen ilustrativa con IA | Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes a los cuestionamientos sobre la situación de seguridad en México y aseguró que la realidad que se vive actualmente en el país contrasta con la imagen que algunos actores políticos intentan proyectar en el extranjero.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria se refirió a declaraciones realizadas por el líder opositor canadiense, Pierre Poilievre, quien utilizó a México como referencia durante una rueda de prensa para contrastar problemas de seguridad y condiciones sociales que, según afirmó, enfrenta Canadá.

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Sin mencionar directamente al político canadiense, Sheinbaum sostuvo que en distintos países existen posicionamientos motivados por intereses políticos o electorales y consideró que algunas opiniones sobre México deben entenderse en ese contexto.

“También hay opiniones o declaraciones que se vierten por razones políticas particulares, electorales”, señaló la presidenta.

Como respuesta a los señalamientos, la titular del Ejecutivo federal defendió los resultados de su estrategia de seguridad y destacó que, según cifras presentadas recientemente por su gobierno, los homicidios dolosos registraron una disminución de 46 por ciento durante los primeros 20 meses de su administración.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

Sheinbaum afirmó que la reducción se ha reflejado en distintas entidades del país y mencionó a Quintana Roo como uno de los estados donde, aseguró, se han observado avances importantes en materia de seguridad.

La presidenta también aprovechó para destacar el ambiente que, dijo, se vive actualmente en México con motivo de la celebración de partidos relacionados con la Copa Mundial de futbol y el desempeño reciente de la selección mexicana.

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“Lo que se vive en México no se vive, perdón, pero ni en Estados Unidos ni en Canadá. Es una felicidad, una alegría, una recepción, un cariño, una acogida del pueblo de México a los visitantes”, declaró.

La mandataria sostuvo que el país atraviesa un momento de visibilidad internacional y atribuyó parte de ese escenario a la respuesta de la población ante los eventos deportivos y la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

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En ese contexto, afirmó que México se encuentra “en la vista del mundo” y expresó orgullo por el trabajo realizado por su administración y por la forma en que, aseguró, los mexicanos reciben a quienes visitan el país.

Las declaraciones se produjeron después de que Pierre Poilievre recurriera al caso mexicano durante una conferencia para comparar la situación de Canadá con la de otras naciones del continente, en un contexto marcado por el debate político y electoral en ese país.

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Desde Palacio Nacional, Sheinbaum respondió defendiendo los indicadores de seguridad de su gobierno y argumentó que la percepción sobre México no corresponde con la experiencia cotidiana de millones de personas ni con la imagen que, aseguró, reciben los visitantes que llegan al país.