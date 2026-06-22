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México presiona a Canadá: Bárcena presentó lista de mineras con pendientes ambientales al gobierno de Carney

En conferencia matutina, se informó que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entregó al gobierno del primer ministro canadiense Mark Carney un listado de empresas mineras con problemas ambientales en México

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Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)

Durante su conferencia matutina de este lunes 22 de junio, Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad del Gobierno de México no es cuestionar la presencia de empresas mineras canadienses en el país, sino exigir que respeten plenamente la legislación ambiental y reparen los daños ocasionados por sus operaciones.

La presidenta explicó que Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), envió una relación de casos al gobierno encabezado por Mark Carney, en la que se detallan proyectos que mantienen pendientes en materia de remediación ambiental, mitigación de impactos o cumplimiento de obligaciones ecológicas.

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Cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México”, expresó Sheinbaum al referirse a algunas empresas del sector extractivo que operan en el país.

Según la mandataria, el tema fue planteado directamente al primer ministro canadiense, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y garantizar que las compañías respeten los mismos estándares ambientales que observan en su nación de origen.

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Asimismo, indicó que tanto la Profepa como la Semarnat trabajan actualmente en la supervisión de estos casos para asegurar que se cumplan las medidas correctivas correspondientes.

Las tensiones ambientales han marcado la relación de México con algunas mineras canadienses

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto de creciente vigilancia ambiental sobre proyectos mineros en distintas regiones del país. Durante los últimos meses, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado inspecciones, sanciones y clausuras relacionadas con actividades extractivas que presentaban irregularidades ambientales o incumplimientos normativos.

Uno de los casos más relevantes ha sido el de la mina Los Filos, operada por la canadiense Equinox Gold en Guerrero, donde autoridades ambientales confirmaron clausuras en diversas áreas tras detectar riesgos asociados al manejo de residuos, estabilidad de depósitos y posibles afectaciones ambientales.

Además, comunidades y organizaciones han mantenido denuncias por impactos ambientales vinculados a proyectos mineros en estados como Guerrero, Zacatecas y otras entidades, donde persisten demandas de mayor supervisión gubernamental, restauración de ecosistemas y cumplimiento de compromisos ambientales por parte de las empresas extractivas.

El señalamiento de Sheinbaum también se produce en un momento de estrecha relación entre México y Canadá, países que han reforzado su cooperación económica y comercial de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a proyectos conjuntos en sectores estratégicos, incluidos los minerales críticos.

Con el envío de esta lista de observaciones ambientales, el Gobierno mexicano busca que las empresas canadienses que operan en el país atiendan los pendientes identificados por las autoridades y garanticen el cumplimiento de las normas de protección ambiental.

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