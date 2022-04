Elecciones 2022: denunciaron a candidata del Va por Hidalgo por “omitir” gastos de precampaña

El PRI y la coalición Va por México promovieron a Carolina Viggiano como candidata para Hidalgo (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El Partido Nueva Alianza (Panal) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la candidata de la coalición Va por Hidalgo -conformada por el PRI, PAN y PRD-, Carolina Viggiano Austria, por haber omitido gastos en su informe de precampaña.

El partido político local acusó que la candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha violado la ley al incurrir en fraude por no reportar todos los gastos ante la autoridad electoral.

Sin embargo, luego de discutir el caso en el pleno, el instituto solo impuso una multa económica contra el PRI y PRD, dejando al PAN a un lado de este dictamen, tras encontrar que efectivamente no se fiscalizaron los gastos de propaganda en vía pública.

Carolina Viggiano omitió gastos durante la precampaña (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Unos días después de esto, Nueva Alianza presentó un recurso de apelación ante la junta local del INE en Hidalgo en la cual acusó que se debió quitar el registro de la priista, tal como ocurrió en 2021 cuando Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón perdieron la oportunidad de competir en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Y es que para el partido local, lo que hicieron en el PRI y el PRD se trató presuntamente otorgar los recursos de las partidas ordinarias de los institutos político con el fin de evitar “estratégicamente” que tales se contabilizaran en la precampaña.

El fraude de ley por parte de Carolina Viggiano y de los partido PRI y PRD consistió en disfrazar los gastos de la propaganda elaborada y difundida a su favor, no solo con la omisión de registrar honestamente el origen y destino de tales recursos, sino también mediante la simulación de gasto de precampaña en ceros”

Finalmente, pese a ya haber arrancado las campañas políticas, volvieron a solicitar a las autoridades locales que se cancele la candidatura, pues al aceptar que continúe se está “vulnerando el correcto desarrollo del proceso electoral y del sistema democrático del país”.

Hidalgo renovará gubernatura para los próximos seis años (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

No obstante, pese a la multa económica que recibieron dos de los tres partidos de la candidatura Va por Hidalgo, Viggiano Austria comenzó campaña en Tula, Hidalgo, acompañada de algunos dirigentes como el Jesús Zambrano, dirigente del PRD.

En punto de las 00:00 horas de este domingo 3 de abril, la exsecretaria nacional del PRI apuntó a que, desde hace años, los municipios de la entidad han vivido abandono por parte de la administración federal, pero que, en caso de ganar, eso cambiará porque representará a un gobierno de varios partidos y no con una sola visión.

“Aquí está una mujer valiente que no va a permitir un atropello más… por eso estamos aquí, por esas mujeres abandonadas que no tienen un refugio dónde acudir cuando viven violencia; estamos aquí por las niñas y niños que no tienen medicamentos”, puntualizó desde la plaza pública de Tula de Allende.

Finalmente, cuestionó la consulta de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril y sentenció que tal ejercicio representará un gasto innecesario para el erario público.

La priista inició campaña en Tula, Hidalgo (Foto: Twitter/@caroviggiano)

Conviene recordar que el próximo 5 de junio se llevarán a cabo elecciones locales en el país, en las cuales se renovarán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; así como los 39 ayuntamientos en Durango y el Congreso de Quintana Roo.

De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), al corte del 28 de enero de 2022, 93 millones 129 mil 048 hidalguenses están inscritos al Registro Federal de Electores, de los cuales 11 millones 708 mil 32 tendrán derecho a emitir su voto en los seis estados donde se realizarán los comicios.

