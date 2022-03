Difundieron vídeo sobre presunto feminicida arrojando el cuerpo de su víctima en Atizapán

Presunto feminicida arroja el cuerpo de su víctima en calles de Atizapán, Estado de México. Captura: @ALunaSilva

Una cámara de videovigilancia grabó el momento exacto en que el presunto feminicida de Susana Posadas arrojó el cuerpo de su víctima en calles de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la entidad informó sobre la detención del Javier “N”, quien aparece en el vídeo y sería el responsable.

En la grabación se aprecia a un sujeto caminar con una carretilla en la que lleva un costal. Posteriormente se acerca detrás de unos automóviles estacionados y arroja el cuerpo. Finalmente se retira por el mismo camino por el que llegó con total calma. En el fondo de la calle, también se aprecia pasar a un transeúnte en desconocimiento de lo que sucede.

Susana Posadas, de 29 años de edad, fue reportada como desaparecida el 22 de marzo y más tarde fue hallada muerta. Los vecinos de la colonia San Juan Bosco fueron quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los restos en el costal. Elementos de la policía y de la Fiscalía acudieron al lugar para confirmar la presencia del cadáver y realizar los trabajos correspondientes.

Javier "N" habría abandonado el cuerpo de la víctima en un costal (Foto: Especial)

Las primeras investigaciones lograron establecer que la identidad de la víctima se trataba de Susana, quien fue vista por última vez saliendo de su domicilio para acudir a una entrevista de trabajo. Por las características de los hechos, el caso ya es indagado por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales donde las reacciones no se hicieron esperar. “Qué nos pasa, la sociedad se vuelve cada vez más insensible y este tipo de personas no merecen respirar, las leyes dicen pagar por los delitos, pero cómo se paga la vida de alguien, caray qué fuerte...”, escribió la cuenta @VicMan7408.

Otros comentarios giraron entorno a la estrategia, en el discurso, de las autoridades federales de Abrazos no balazos. “Muchos dicen que violencia no se ataca con más violencia, pero tipos que no tienen el mínimo respeto de por la vida humana, no deben vivir en este mundo, porque tarde que temprano hace de nuevo estos actos atroces”, lanzó @Eduardo73313468.

Estado feminicida

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

El valle de Toluca y en general el Estado de México, se ha caracterizado por los altos índices delictivos en cuando homicidios dolosos y feminicidios. La entidad presenta desde hace ya varios años el mayor número de casos a nivel nacional. El registro de enero de 2022 confirmó de nueva cuenta el dato.

Tan sólo en el primer mes del año, el Edomex las autoridades reportaron y reconocieron 35 homicidios de mujeres, de los cuales 14 fueron tipificados como feminicidios. En entonces, que el porcentaje que abarcó la entidad fue del 18.42% respecto al total en el país (que fueron 75).

El dato, si se compara con los dos años anteriores, ha ido en incremento: un alza de tres casos en comparación con enero del 2021, cuando se reportaron 11 víctimas, y de nueve con el 2020, que tuvo 5 casos.

A nivel anual, el estado a cargo del priísta Alfredo del Mazo concentró 143 feminicidios en 2021. Es decir, el 14.8% del total. En México fueron 966 los casos registrados, según las cifras del Secretariado Ejecutivo Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

