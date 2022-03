Sandra Cuevas negó presunto intento de secuestro en 2018: “Campañas negras no tienen escrúpulos”

La alcaldesa negó haber intentado secuestrar a alguien (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

Después de terminar en ríspidos términos la denuncia por parte de dos policías en su contra, la alcaldesa perredista Sandra Cuevas Nieves, vuelve a estar en la mira del ojo público.

Esto después de que en redes sociales se presentara un video en el que supuestamente la alcaldesa de Cuauhtémoc agrediera a una mujer en el 2018.

De acuerdo a la información presentada por el periodista Antonio Nieto, quien accedió a una carpeta de investigación del suceso, Sandra Cuevas y su pareja habrían participado en una agresión contra la mujer denunciante, de la cual se cuentan con videos y capturas obtenidos por ésta misma.

Por este motivo, la cuenta oficial de la Alcaldía de Cuauhtémoc tachó de falsas las acusaciones sobre el supuesto delito de intento de secuestro por parte de Cuevas Nieves.

El video fue presentado por un periodista en el que se ve a una mujer, presuntamente Sandra Cuevas, atacar a una mujer (Captura de pantalla: TW @@siete_letras)

“Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, desmintió que exista una carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de intento de secuestro y lamentó que se pretenda desvirtuar su imagen con videos del pasado”, se puede leer en el breve comunicado publicado poco antes de la media noche de este martes.

De igual modo, destaca que la carpeta de investigación señalada por diversos medios de comunicación masiva, con el número 2235/2018, no involucra a su persona sobre un hecho “suscitado en 2018 y nada tiene que ver con su actividad actual como Alcaldesa”.

“... si bien hablamos de libertad de expresión, a la que tenemos todos derecho, cuando los ataques se encaminan a afectar no solo la imagen pública del funcionario sino mi imagen personal, se demuestra que esa libertad de expresión rebasa límites”

Por último aseguró que se pueden observar “agresiones más allá de la función pública que represento, pues se direccionan con el ánimo de afectar a mi persona, en mi calidad de mujer, lo cual puede convertirse en agresiones de género, por lo que el tema puede derivar en violencia política en razón de género de conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia”, señaló la alcaldesa Cuevas Nieves.

De igual forma la perredista publicó un video en su cuenta oficial de Twitter durante la media noche, un video en el que tildó el video en el que supuestamente comete la agresión como parte de las “campañas negras en mi contra”.

Cuevas Nieves presentó a la pareja para que aclararan la situación (foto: Twitter/@SandraCuevas_)

En el audiovisual de casi dos minutos, invitó a los supuestos padres de los niños a los que presuntamente intentó secuestrar en 2018 junto con su pareja Christian Rafael Quiroz Oropeza quien es el padre de los infantes: “Afortunadamente los padres de los menores visitaron la alcaldía para aclarar estos hechos tan incómodos”, los cuales identificó como Rocío e Israel.

Antes de darles la palabra aseguró que los hechos son mostrados de modo en el que la hacen quedar mal y negó rotundamente que se tratara de un intento de secuestro.

“Quiero decirles que esos hechos no ocurrieron de la manera en la que lo están queriendo hacer ver. Nunca intenté yo secuestrar absolutamente a nadie, mucho menos a un niño y es muy importante que no utilicen a menores de edad, que no utilicen este tipo de videos para desvirtuar y para hacer daño. No solamente a un adulto sino también a un niño.”

Después cedió la voz a la pareja quienes aclararon que se trataba de un problema de familia y que nunca hubo un tema de intento de secuestro, motivo por el que no hay una carpeta de investigación en contra de Sandra Cuevas.

