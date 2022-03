Sandra Cuevas se defendió ante críticas por disculpa pública: “No le tengo apego al poder ni al dinero”

La alcaldesa volvió a su puesto tras temporalmente suspendida (Foto: Cuartoscuro)

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, volvió a su puesto el pasado 25 de marzo después de que fuera temporalmente removida de su cargo por el proceso que se llevó en su contra.

Ante su proceso legal por abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, Cuevas llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades, las cuales establecieron que la alcaldesa debía pagar 60 mil pesos y aparte dar una disculpa pública hacia los policías agredidos, entre otras condiciones.

Cabe destacar que dicho acuerdo establecía que Sandra Cuevas aceptaba los cargos y que los hechos habían ocurrido “tal y como el Ministerio Público lo acreditó”.

Sin embargo en dicho mensaje, la alcaldesa pidió disculpas a la ciudadanía y no aceptó los hechos por los que fue acusada.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto que haya hecho ningún daño a los compañeros”

Por dicho motivo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que reprobaron el mensaje de la alcaldesa, además de que la misma Claudia Sheinbaum tildó al acuerdo de “justicia chapucera”.

Mensaje de Sandra Cuevas (foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Bajo ese contexto, Cuevas redactó un mensaje en el que aseguró no ser una política tradicional y afirmó que seguirá trabajando con fuerza y entusiasmo.

“¡No temas perderlo todo por no satisfacer caprichos! Esa es la diferencia entre los políticos tradicionales y una política de mi altura: No le tengo apego al poder ni al dinero. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Seguiré trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo y dignidad”

Este marca el cierre de las acusaciones en su contra presentadas desde el pasado 11 de febrero, cuando la alcaldesa fue denunciada por dos policías quienes dijeron haber sido agredidos por Cuevas en las oficinas de la alcaldía y haberlos detenido en contra de su voluntad por al menos una hora.

En cambio, la alcaldesa siempre señaló que se trató de una persecución política por parte de la Jefa de Gobierno por haberles arrebatado la alcaldía Cuauhtémoc y así fue señalado por distintos miembros de la coalición Va Por México, compuesta por los partidos PAN, PRD y PRI.

Sin embargo, aún queda la sombra de su escándalo más reciente que se dio en el intermedio de la denuncia, ya que, después de celebrarse su primera audiencia, Sandra Cuevas lanzó a la gente congregada afuera de las instalaciones de la alcaldía, pelotas con dinero.

Negó ante rueda de prensa haber lanzado pelotas con dinero (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

Dicho momento fue captado en vídeo, sin embargo, Cuevas lo negó cuando fue confrontada con este hecho.

En una rueda de prensa en la que asistió Jesús Zambrano para defender a la perredista, aseguraron que Claudia Sheinbaum estaba ejerciendo una persecución política en su contra.

Sin embargo, cuando fue cuestionada por los reporteros presentes acerca de las pelotas con dinero, la alcaldesa negó que eso haya pasado: “Para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal”.

Ante la negativa, los reporteros volvieron a insistir, a lo que la perredista “A ver, a ver... no, no, no... el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”

