Con recorrido por las calles, así regresó Sandra Cuevas a las actividades como alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas en su regreso al cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Twitter @SandraCuevas_

Sandra Cuevas regresó a su cargo en la alcaldía Cuauhtémoc luego de atravesar un proceso legal en la que fue denunciada por elementos de la policía capitalina por abuso de autoridad, robo calificado y discriminación. En su primer día de vuelta como alcaldesa, la panista realizó un recorrido por las calles de la colonia Santa María la Ribera.

Mediante un vídeo en su cuenta personal de Twitter, Cuevas dio anuncio de las primeras acciones de este viernes 25 de marzo luego de haber librado el proceso judicial en el que logró llegar a un acuerdo reparatorio que incluye pagar la cantidad de 60 mil pesos como compensación y ofrecer una disculpa pública a los afectados.

“Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral como todos los días en punto de las 5:30 de la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la Colonia Santa María La Ribera. Para mí a sido uno de los objetivos principales desde que inició esta administración.

Sandra Cuevas en su regreso al cargo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx

“Darle una vida nueva al kiosko Morisco, así como a las calles que conectan precisamente con este lugar que es emblemático. Estaré haciendo un recorrido ahora que todavía está oscuro para poder identificar los puntos en donde tiene que haber más luz y luminarias. Vamos a hacer cambios importantes”, se le escucha decir a la alcaldesa en la grabación.

La disculpa

Como parte de la medidas acordadas entre las partes, Sandra Cuevas fue instada a ofrecer una disculpa pública, misma que realizó ante medios de comunicación. El proceso fue suspendido entre otras condiciones ya mencionas, por aceptar acudir a terapia psicológica durante los próximos seis meses y de abstenerse a molestar a las víctimas, informó el fiscal de la Ciudad de México Ulises Lara.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto que haya hecho ningún daño a los compañeros”, fueron las palabras de la mandataria.

CIUDAD DE MÉXICO, 14MARZO2022.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, asistió a los juzgados de la Ciudad de México ubicados en el Reclusorio Norte para cumplir con su audiencia tras las acusaciones de elementos de la policía capitalina de privarlos de su libertad. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: