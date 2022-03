Sandra Cuevas regresó al Reclusorio Norte tras ofrecer disculpas incompletas

Los policías no aceptaron la disculpa de Sandra Cuevas, pues la dio incompleta

de sLa alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, regresó este martes al Reclusorio Norte, luego de incumplir con los términos de la disculpa pública que debía ofrecer a dos policías auxiliares, que la señalan de agresión.

El pasado jueves, Cuevas llegó a un acuerdo reparatorio con las víctimas, que consistía en pagar una indemnización de 30 mil pesos a cada uno, además de ofrecer una disculpa.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo y me disculpo también, de corazón, con Eduardo, con Faustino y con Marco”, señaló la regidora al abandonar el Reclusorio.

La exculpación, sin embargo, no fue aceptada por los agentes, quienes aseguraron que la alcaldesa no se refirió a ellos por su nombre y adscripción.

La inconformidad de los agraviados desencadenó una nueva audiencia, en la que se podría definir nuevamente que Cuevas sea suspendida de su cargo como alcaldesa.

La funcionaria llegó abordo de un Audi A5, lo que provocó críticas en redes sociales

Sandra Cuevas llegó esta mañana al Reclusorio Norte, luego de obtener una suspensión condicional

